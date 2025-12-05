Sorteio favorece o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

Seleção Brasileira vai encarar Marrocos, Escócia e Haiti nos primeiros jogos da caminhada para o hexa, com dois confrontos da Copa de 98

O evento desta sexta definiu apenas os grupos e o chaveamento. A tabela, com informações de horários e locais da partida serão divulgados neste sábado (06).

A Seleção Brasileira já sabe quais serão os seus primeiros compromisso na Copa do Mundo. Na tarde desta sexta-feira (05), em sorteio realizado em Washington , nos Estados Unidos. O Brasil será o cabeça-de-chave do Grupo C, que contará com Marrocos, Escócia e Haiti

A estreia brasileira será contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Os marroquinos chegaram na semifinal na última Copa, quando perdeu a França. No único confronto entre as duas seleções, os Leões dos Atlas venceram por 4 a 2. Essa é a sétima participação marroquina em Copas. O confronto já aconteceu em 1998, com vitória brasileira por 3 a 0.

Já o segundo adversário será a Escócia. A seleção europeia voltou a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos. Inclusive, em sua participação, enfrentaram o Brasil na abertura da Copa de 98, com vitória brasileira por 2 a 1. Essa é a nona participação escocesa em mundiais.

Por fim, a última seleção é o Haiti. A equipe do Caribe retorna à Copa após 52 anos, tendo sua única participações em mundiais em 1974. Recentemente, as seleções se enfrentaram na Copa América Centenário, com vitória brasileira por 7 a 1.