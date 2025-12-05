Serna iguala feitos de Arias e Ganso pelo Fluminense

Serna iguala feitos de Arias e Ganso pelo FluminenseColombiano entra em seleto grupo de jogadores que conseguiram anotar mais de nove gols e assistências em uma temporada
Kevin Serna se aproximou da marca do “duplo-duplo” pelo Fluminense na temporada. Responsável por marcar 12 gols e contribuir com nove assistências, o atacante colombiano igualou o centroavante Germán Cano em participações em gols e lidera o time no quesito. Dessa forma, ele também entrou para um seleto grupo de jogadores que contribuíram com mais de nove gols e nove assistências em um ano.
Arias, Conca e Thiago Neves foram os únicos jogadores que conseguiram marcar mais de nove gols e nove assistências em uma única temporada pelo Fluminense mais de uma vez. Contudo, outros jogadores, como Kevin Serna, já atingiram a marca. Entre eles, um nome que está no atual elenco tricolor: Paulo Henrique Ganso. Em 2022, o camisa 10 fez exatos nove gols e nove assistências.
Entretanto, outros jogadores já conseguiram o feito em pelo menos uma oportunidade. Entre eles, nomes como: Yony González (2019), Gustavo Scarpa (2016), Wagner (2013), Wellington Nem (2012), Marquinho (2009), Alex Dias (2007), Petkovic (2006), Leandro (2005), Gabriel (2005), Ramon (2004) e Magno Alves (2003).
Ídolo mais recente do Fluminense, Arias conseguiu o feito duas vezes. Em 2022, o colombiano anotou 16 gols e 17 assistências. Já em 2023, foram 12 gols e novamente 17 assistências. Conca e Thiago Neves, no entanto, foram os únicos que conseguiram o feito três vezes. O meia argentino, aliás, emplacou o maior número de assistências de um jogador tricolor em uma temporada: 25, em 2010.
Contratado no ano passado, Kevin Serna se destacou com gols decisivos e ajudou o Fluminense a escapar do rebaixamento. Ao todo, soma 85 jogos, 15 gols e 10 assistências.
