Serna iguala feitos de Arias e Ganso pelo Fluminense

Colombiano entra em seleto grupo de jogadores que conseguiram anotar mais de nove gols e assistências em uma temporada / Crédito: Jogada 10

Kevin Serna se aproximou da marca do “duplo-duplo” pelo Fluminense na temporada. Responsável por marcar 12 gols e contribuir com nove assistências, o atacante colombiano igualou o centroavante Germán Cano em participações em gols e lidera o time no quesito. Dessa forma, ele também entrou para um seleto grupo de jogadores que contribuíram com mais de nove gols e nove assistências em um ano. Arias, Conca e Thiago Neves foram os únicos jogadores que conseguiram marcar mais de nove gols e nove assistências em uma única temporada pelo Fluminense mais de uma vez. Contudo, outros jogadores, como Kevin Serna, já atingiram a marca. Entre eles, um nome que está no atual elenco tricolor: Paulo Henrique Ganso. Em 2022, o camisa 10 fez exatos nove gols e nove assistências.