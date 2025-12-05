São Paulo inicia reformulação e demite funcionários do departamento médico

O São Paulo deu a largada em um profundo processo de reestruturação do seu departamento de futebol visando a temporada de 2026. A diretoria tricolor, afinal, iniciou as mudanças nesta sexta-feira (05/12) com demissões pontuais. O clube desligou o fisiologista Luís Fernando de Barros e o preparador físico Adriano Titton. A decisão ocorre em meio a um ano turbulento, no qual o elenco sofreu com um número elevado de lesões, o que gerou críticas internas e externas sobre a preparação física e o controle de carga dos atletas.

Esta movimentação, no entanto, é apenas o começo. Fontes ligadas ao clube indicam que a reformulação será ampla e atingirá diversos setores nas próximas semanas. A diretoria entende que precisa modernizar processos e oxigenar o ambiente para evitar que os problemas físicos se repitam no próximo ano, comprometendo o desempenho da equipe em competições importantes.