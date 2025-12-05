São Paulo ganha mais um desfalque para despedida do Brasileirão

Zagueiro deixou o campo na vitória sobre o Internacional com dores e não encara o Vitória, no próximo domingo, no Barradão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo terá mais um desfalque para o último jogo da temporada. Afinal, o técnico Hernán Crespo não poderá contar com Alan Franco, que segue com dores no joelho direito. O defensor tem relatado dores no local há algumas semanas. Na última quarta-feira (3), na vitória por 3 a 0 sobre o Internacional, teve que deixar o campo ainda no primeiro tempo por causa deste problema. Assim, deu lugar a Arboleda, recuperado de lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

LEIA MAIS: O que o São Paulo precisa para garantir oitavo lugar e sonhar com a Liberta Quem também deixou o campo com dores foi o atacante Luciano, neste caso na virilha. No entanto, o jogador deve estar em campo contra o Vitória, no domingo. Nesta sexta-feira, o camisa 10 fez trabalhos regenerativos com os demais jogadores que atuaram por mais tempo contra o Colorado. A novidade na atividade foi Dinenno, liberado pelo departamento médico para correr no gramado. No entanto, de saída do São Paulo, não deve ser relacionado para enfrentar os baianos em Salvador. Outro que retornou às atividades foi Rodriguinho. O meia sofreu um quadro de pneumonia que o fez perder bastante peso. Apesar de ter participado do treino com os companheiros, segue como dúvida para o confronto de domingo.

Oscar visita os companheiros em treino do São Paulo Assim, o São Paulo pode ir a campo com a seguinte formação: Rafael, Rafael Toloi, Arboleda e Sabino; Maik, Luiz Gustavo, Alisson (Pablo Maia), Marcos Antônio e Ferreira; Luciano e Tapia. O treino desta sexta-feira contou com a visita de Oscar, que voltou pela primeira vez ao CT da Barra Funda após o problema cardíaco que teve durante os exames adiantados de pré-temporada. Contudo, o meia não participou de atividades com os companheiros e esteve no CT para reencontrar o elenco. O jogador segue em recuperação da síncope vasovagal que requer repouso.