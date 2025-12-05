Santos ganha liberação do Cruzeiro para usar Zé Ivaldo, mas não Lautaro Díaz

Dupla pertence ao clube celeste, rival do Peixe na última rodada do Brasileirão. Apenas o defensor deve atuar no embate na Vila Belmiro

A liberação ocorreu porque Zé Ivaldo atingiu a meta contratual que obriga o Santos a comprá-lo por 1 milhão de dólares, em operação parcelada. Com a cláusula ativada, o zagueiro permanecerá no clube em 2026, o que facilitou o acordo entre as diretorias.

O Santos ganhou um reforço importante para a rodada final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro autorizou a utilização do zagueiro Zé Ivaldo, que pertence ao clube mineiro, mas já teve sua compra garantida pelo Peixe. Assim, o defensor poderá estar em campo no domingo (07/12), às 16h, na Vila Belmiro, no duelo decisivo que pode assegurar a permanência santista na Série A.

Se a situação do defensor foi resolvida, o mesmo não ocorreu com Lautaro Díaz. O atacante, também titular com Juan Pablo Vojvoda, está vetado para enfrentar o Cruzeiro. A não ser que o Santos pague uma multa próxima de R$ 1 milhão, algo que não deve acontecer neste momento.

Zé Ivaldo se consolidou como o principal jogador do sistema defensivo nesta reta final, enquanto Lautaro virou peça frequente entre os titulares. Ambos tiveram papel fundamental no crescimento da equipe nas últimas rodadas.

Com 44 pontos, o Santos precisa apenas de um empate para evitar o rebaixamento, já que possui dez gols de vantagem no saldo em relação ao Vitória, que soma 42 pontos. Uma vitória sobre o Cruzeiro não só garante o clube na elite como também o coloca na Copa Sul-Americana de 2026, pois Vasco e Atlético-MG, ambos com 45 pontos, se enfrentam na última rodada.