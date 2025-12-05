Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos ganha liberação do Cruzeiro para usar Zé Ivaldo, mas não Lautaro Díaz

Dupla pertence ao clube celeste, rival do Peixe na última rodada do Brasileirão. Apenas o defensor deve atuar no embate na Vila Belmiro
O Santos ganhou um reforço importante para a rodada final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro autorizou a utilização do zagueiro Zé Ivaldo, que pertence ao clube mineiro, mas já teve sua compra garantida pelo Peixe. Assim, o defensor poderá estar em campo no domingo (07/12), às 16h, na Vila Belmiro, no duelo decisivo que pode assegurar a permanência santista na Série A.

A liberação ocorreu porque Zé Ivaldo atingiu a meta contratual que obriga o Santos a comprá-lo por 1 milhão de dólares, em operação parcelada. Com a cláusula ativada, o zagueiro permanecerá no clube em 2026, o que facilitou o acordo entre as diretorias.

Se a situação do defensor foi resolvida, o mesmo não ocorreu com Lautaro Díaz. O atacante, também titular com Juan Pablo Vojvoda, está vetado para enfrentar o Cruzeiro. A não ser que o Santos pague uma multa próxima de R$ 1 milhão, algo que não deve acontecer neste momento.

Zé Ivaldo se consolidou como o principal jogador do sistema defensivo nesta reta final, enquanto Lautaro virou peça frequente entre os titulares. Ambos tiveram papel fundamental no crescimento da equipe nas últimas rodadas.

Com 44 pontos, o Santos precisa apenas de um empate para evitar o rebaixamento, já que possui dez gols de vantagem no saldo em relação ao Vitória, que soma 42 pontos. Uma vitória sobre o Cruzeiro não só garante o clube na elite como também o coloca na Copa Sul-Americana de 2026, pois Vasco e Atlético-MG, ambos com 45 pontos, se enfrentam na última rodada.

