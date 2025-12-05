Saiba datas e possíveis locais dos jogos da Seleção na Copa

Brasil estreia contra o Marrocos no dia 13 de junho, sábado, em Boston ou Nova Iorque, pela 1ª rodada do Grupo C do torneio

O sorteio da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (5), em Washington, definiu os primeiros adversários da Seleção Brasileira. O torneio vai de 11 de junho a 19 de julho e será pela primeira vez por 48 seleções e em três países diferentes (Estados Unidos, México e Canadá). Cabeça de chave do Grupo C, o Brasil enfrentará na primeira fase Marrocos, Haiti e Escócia. Com isso, já se base as datas e possíveis locais das partidas. Os horários serão anunciados neste sábado (6).

O time de Carlo Ancelotti estreará contra Marrocos no dia 13 de junho, sábado, em Boston ou Nova Iorque, de acordo com o calendário da Copa. A segunda partida será contra o Haiti, na sexta-feira, 19 de junho, em Boston ou Filadélfia, enquanto a derradeira e última aparição na fase de grupos acontece contra a Escócia, em Atlanta ou Miami, na quarta-feira seguinte, 24 de junho.