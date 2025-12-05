Ronaldo vê Brasil como favorito na Copa: “Não devemos criar esse monstro”

“A Seleção Brasileira sempre vai ser favorita. Eu acho que não devemos criar esse monstro na cabeça de Copa do Mundo. É um jogo de cada vez, tem que ser melhor do que o adversário que vai enfrentar. Ir ganhando jogo a jogo, enfrentando as dificuldades e se sobressair sobre elas. Acho que o Brasil sempre vai ser favorito. Nós temos jogadores talentosíssimos e um excelente treinador com muita experiência, um cara de grupo um cara de vestiário, um cara estratégico, tático e técnico”, ressaltou à CazéTV.

Presente no sorteio dos grupos da Copa do Mundo , nesta sexta-feira (5) em Washington, nos Estados Unidos, o histórica atacante da Seleção Brasileira, Ronaldo, afirmou que o Brasil é favorito na competição de 2026. O ex-jogador destacou que não se pode “criar um monstro”. Além disso, ele também comentou sobre a definição do camisa 9.

Aliás, o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (5), a partir das 14h (de Brasília), no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos. Antes do evento, Ronaldo quer a torcida brasileira unida para motivar os jogadores.

“É muito bom viver esse momento aqui. Já começa a Copa do Mundo, sentir a importância da Copa do Mundo. Vamos já ver os grupos. Começar a chamar a galera para curtir junto de transmitir energia para os jogadores. Acho que é um momento que já temos que ir nos engajando com a Seleção Brasileira. A gente tem que acreditar, porque lembrando muito bem das cinco últimas vezes que ganhamos Copa do Mundo a preparação não foi das melhores. A confiança não estava no alto. Então, a gente tem que acreditar e torcer junto”, destacou.

Falta de um camisa 9

A função que Ronaldo sabe muito é a de centroavante. Até o momento, a Seleção Brasileira, entretanto, não tem um homem fixo. A lista de centroavantes chamados por Carleto, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior é extensa. Afinal, João Pedro, Kaio Jorge, Richarlison, Yuri Alberto, Evanílson, Pedro, Endrick, Igor Jesus, Gabriel Jesus, Matheus Cunha e Vitor Roque foram os nomes testados.

“Tristeza. Não vejo um cara ir se sobressaindo sobre os outros. O Camisa 9 é uma história muito linda para mim. Mas acho que isso não é determinante para um time. A gente vê Guardiola jogando sem centroavante durante muitos anos, agora voltou a ter centroavante. Acho que o Ancelotti vai encontrar a maneira de fazer com que a Seleção jogue bem, que faça gols e que seja competitivo”, concluiu.