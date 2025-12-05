Romário programa três dias de festas com atrações nacionais e internacionais para celebrar seus 60 anos; veja

Comemorações do sexagenário do "Baixinho" começarão três dias antes do seu aniversário, que efetivamente ocorre no dia 29 de janeiro

O local das comemorações será nos jardins de sua residência de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Além disso, em seu plano, o ex-atacante e herói do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira decidiu chamar artistas famosos da música nacional e internacional. No caso, ele convidou os amigos Belo e Ja Rule.

Romário está próximo de completar 60 anos, que ocorrerá efetivamente no dia 29 de janeiro de 2026. O ex-jogador e atualmente senador promete uma grande celebração para o feito marcante, tanto que o planejamento será de três dias de festas. No caso a ideia é que as comemorações tenham início com antecipação no dia 27 de janeiro até o o dia do seu nascimento.

Romário reata com antigo affair depois de terminar namoro

Mesmo após a aposentadoria no futebol, Romário manteve a sua característica de galanteador que lhe deu fama, além da capacidade goleadora nos gramados. Após terminar seu namoro com a estudante de nutrição Alycia Gomes, de 22 anos, teve um flagra do “Baixinho” com um antigo caso algumas semanas depois. Após um certo mistério sobre a identidade, houve a descoberta que o ex-atacante se reaproximou de Bruna Machado, dentista gaúcha que reside no Rio de Janeiro.

Perto de completar 60 anos, o senador esteve ao lado da loira no evento de lançamento do novo projeto da cantora Ludmilla no dia 6 de novembro, o álbum “Fragmentos”. Inclusive, o jornal britânico “Daily Mail” repercutiu o caso com a acompanhante, que ainda tinha uma identidade secreta.

Na oportunidade, o ex-jogador e Bruna estavam próximos e em clima de romance no evento. Testemunhas revelaram ao jornal “Extra” que os dois conversaram ao pé do ouvido em um espaço reservado, longe dos holofotes. Discreto, o Baixinho aproveitou a noite sem chamar muita atenção. Com o episódio, o tabloide britânico fez a situação viralizar em nível internacional.