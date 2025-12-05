Romário programa três dias de festas com atrações nacionais e internacionais para celebrar seus 60 anos; veja

Romário programa três dias de festas com atrações nacionais e internacionais para celebrar seus 60 anos; vejaComemorações do sexagenário do "Baixinho" começarão três dias antes do seu aniversário, que efetivamente ocorre no dia 29 de janeiro
Romário está próximo de completar 60 anos, que ocorrerá efetivamente no dia 29 de janeiro de 2026. O ex-jogador e atualmente senador promete uma grande celebração para o feito marcante, tanto que o planejamento será de três dias de festas. No caso a ideia é que as comemorações tenham início com antecipação no dia 27 de janeiro até o o dia do seu nascimento.
O local das comemorações será nos jardins de sua residência de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Além disso, em seu plano, o ex-atacante e herói do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira decidiu chamar artistas famosos da música nacional e internacional. No caso, ele convidou os amigos Belo e Ja Rule.
Romário reata com antigo affair depois de terminar namoro
Mesmo após a aposentadoria no futebol, Romário manteve a sua característica de galanteador que lhe deu fama, além da capacidade goleadora nos gramados. Após terminar seu namoro com a estudante de nutrição Alycia Gomes, de 22 anos, teve um flagra do “Baixinho” com um antigo caso algumas semanas depois. Após um certo mistério sobre a identidade, houve a descoberta que o ex-atacante se reaproximou de Bruna Machado, dentista gaúcha que reside no Rio de Janeiro.
Perto de completar 60 anos, o senador esteve ao lado da loira no evento de lançamento do novo projeto da cantora Ludmilla no dia 6 de novembro, o álbum “Fragmentos”. Inclusive, o jornal britânico “Daily Mail” repercutiu o caso com a acompanhante, que ainda tinha uma identidade secreta.
Na oportunidade, o ex-jogador e Bruna estavam próximos e em clima de romance no evento. Testemunhas revelaram ao jornal “Extra” que os dois conversaram ao pé do ouvido em um espaço reservado, longe dos holofotes. Discreto, o Baixinho aproveitou a noite sem chamar muita atenção. Com o episódio, o tabloide britânico fez a situação viralizar em nível internacional.