Relembre jogos-chave do Flamengo no enea do Brasileirão

Jogada10 separa nove partidas do Mengão durante campanha vitoriosa no Campeonato Brasileiro; relembre e escolha sua favorita / Crédito: Jogada 10

78 pontos em 37 jogos, com 23 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas. Esta é a campanha atual do Flamengo no Brasileirão, conquistado na última quarta-feira (3/12) com uma rodada de antecedência. Dessa forma, o Jogada10 preparou uma matéria especial para relembrarmos as principais partidas da campanha do eneacampeonato rubro-negro. Veja e escolha sua favorita! Grêmio 0 x 2 Flamengo – A (primeira) liderança

Após um empate e uma vitória nas primeiras rodadas, o Flamengo assumiu a liderança na terceira jornada após um excelente triunfo sobre o Grêmio em plena Arena, em Porto Alegre (RS). E o confronto marcou a primeira grande atuação de de Arrascaeta no Brasileirão. Afinal, o craque marcou os dois gols da vitória por 2 a 0. Com 18 tentos, ele é o vice-artilheiro da competição, atrás apenas de Kaio Jorge, do Cruzeiro, com 21. Esta, aliás, é a temporada mais goleadora da carreira do uruguaio. LEIA MAIS: Os feitos de Filipe Luís no Flamengo após nova conquista Flamengo 4 x 0 Corinthians – Show e retomada da ponta Com um verdadeiro show de bola, o Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians e goleou por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada. A partida, disputada em abril, afinal, representou a retomada da liderança por parte do Rubro-Negro. Pedro (duas vezes), Cebolinha e de Arrascaeta fizeram os gols do jogo.

Palmeiras 0 x 2 Flamengo – Sem deixar desgarrar Na décima rodada, o Flamengo encarou o Palmeiras no Allianz Parque e saiu com uma imponente vitória por 2 a 0. Novamente, de Arrascaeta foi de suma importância, convertendo pênalti sofrido por ele mesmo para abrir o placar na casa alviverde. O triunfo foi impactante pois o Palmeiras poderia abrir sete pontos de distância se vencesse o jogo. Como o Fla venceu, se aproximou, ficando a apenas um ponto do rival na briga pela ponta. Flamengo 5 x 0 Fortaleza – Massacre no Maracanã A caça de gato e rato seguia a todo vapor no Brasileirão. E, na 11ª rodada, o Flamengo voltou à liderança após nova goleada no Maracanã. Desta vez, a vítima foi o Fortaleza: 5 a 0. De Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael fizeram os gols do passeio rubro-negro no Maior do Mundo.

Flamengo 1 x 0 Fluminense – A redenção de Pedro Já pela 15ª rodada, uma vitória para acalmar os ânimos no Flamengo. Afinal, na reta final de julho, o técnico Filipe Luís deu declarações sinceras acerca do centroavante Pedro, dos jogadores mais importantes do time desde 2020. O comandante revelou que o camisa 9 tivera os piores índices físicos nos treinamentos, cobrando o jogador publicamente. No clássico contra o Flu, o craque decidiu contra o time que o revelou, marcando (no fim) o gol da vitória por 1 a 0. Com o triunfo, o Fla ficou três pontos atrás do líder Palmeiras. Flamengo 8 x 0 Vitória – A maior goleada dos pontos corridos Se bateu o recorde de maior público médio da História dos pontos corridos, o Flamengo conquistou outra marca importante: a maior goleada desde que o sistema foi implementado, em 2003. Com show de Samuel Lino, que participou de cinco gols, o Rubro-Negro não teve dó, nem piedade do Vitória, metendo incríveis 8 a 0 no Maracanã, pela 21ª rodada.

Botafogo 0 x 3 Flamengo – Calando o Nilton Santos Já na 28ª rodada, iniciando a reta final da competição, o Rubro-Negro também não tomou conhecimento do Botafogo, um de seus maiores rivais. Com direito a show de bola, o Fla venceu por 3 a 0 em pleno Nilton Santos e garantiu nova reaproximação ao Palmeiras – três pontos a menos. Flamengo 3 x 2 Palmeiras – A “final antecipada”