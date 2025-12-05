Relembre como foram as Eliminatórias ao redor do mundo

42 seleções já garantiram suas vagas na Copa, com outras 22 disputando as outras seis restantes na repescagem / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora! Nesta sexta-feira (05), a Fifa sorteia os grupos da Copa do Mundo de 2026, às 14h, horário de Brasília, em Washington. Até aqui, 42 seleções já conquistaram suas vagas no Mundial pelas Eliminatórias, restando seis vagas em aberto que serão disputadas por 22 seleções na repescagem. Tirando as três anfitriãs (Canadá, Estados Unidos e México), todas as outras tiveram uma caminhada de quase dois anos para alcançar a vaga pelas Eliminatórias. Por trás das 39 classificadas, existem outras 147 seleções que ficaram pelo caminho. O Jogada10 preparou um conteúdo especial para recordar como foi a corrida por uma vaga na Copa.

América do Sul O primeiro lugar que a bola rolou nas Eliminatórias foi na América. O empate sem gols entre Paraguai e Peru, em Ciudad del Este, no dia 07 de setembro de 2023 marcou o início da corrida por uma vaga na Copa em todo o mundo. Depois de mais de um ano e meio de disputa, em março de 2024, a Argentina garantiu sua classificação no dia em que goleou o Brasil por 4 a 1. Embora tenha tido uma campanha irregular, a Seleção Brasileira conquistou sua vaga ao vencer o Paraguai, em junho deste ano, em São Paulo, na antepenúltima rodada. No mesmo dia, o Equador, que havia começado com três pontos a menos, se classificou ao empatar sem gols com o Peru. Para as últimas vagas, a situação já estava bem encaminhada. Colômbia, Uruguai e Paraguai só tiveram que confirmar suas classificações com uma rodada de antecedência. Os Cafeteros bateram a Bolívia, por 3 a 0. Mesmo resultado da vitória da Celeste contra o Peru. Já a Albirroja empatou sem gols com o Equador para garantir o retorno a um Mundial após 16 anos. A Bolívia ainda pode aumentar o número de classificados sul-americanos. A La Verde terminou na sétima colocação e disputará a repescagem intercontinental. Os bolivianos encaram o Suriname na primeira partida e, em caso de vitória, avançam para disputar uma vaga no Mundial contra o Iraque.

Ásia A disputa no continente asiático começou em outubro de 2023. As 20 piores ranqueadas se enfrentaram em dez confrontos de mata-mata na primeira fase. Ao final dos duelos, as dez vencedoras se juntaram às outras 26 seleções, sendo divididas em nove grupos de quatro seleções cada. As duas melhores de cada chave avançaram para a próxima fase e já garantiram a vaga na Copa da Ásia de 2027. Na terceira fase, as 18 seleções foram divididas em três grupos com seis times cada e tivemos os primeiros classificados. Em março de 2024, o Japão carimbou a sua vaga, sendo a primeira seleção do mundo a confirmar sua classificação para a América do Norte. Na mesma semana, o Irã também confirmou a sua vaga. Em junho, Uzbequistão e Jordânia se classificaram de forma inédita para a Copa. No mesmo dia, a Coreia do Sul também se classificou. Por fim, na última rodada, a Austrália fechou os classificados desta fase. Entretanto, ainda não tinha terminado. Os terceiros e quartos colocados avançaram para a quarta fase, divididos em dois triangulares. Com muita polêmica, o Qatar superou Emirados Árabes Unidos e Omã e a Arábia Saudita passou por Iraque e Indonésia para conseguirem suas vagas na Copa.

Ainda houve uma quinta fase, entre os segundos colocados dos triangulares para definir quem disputará a repescagem intercontinental. Iraque e Emirados Árabes se enfrentaram em jogos de ida e volta, com vitória iraquiana com gol no último minuto. Agora, os Leões da Mesopotâmia enfrentam o vencedor de Bolívia e Suriname para tentar voltar à Copa após 40 anos. África A disputa das Eliminatórias Africanas foi muito semelhante ao formato europeu. As 56 seleções do continente foram divididas em nove grupos com seis equipes cada. Ao final, os vencedores de cada chave garantiam vaga na Copa e os quatro melhores segundos colocados disputariam uma vaga na repescagem. Apenas a Eritreia desistiu da disputa, sendo a única seleção do mundo a ficar de fora das Eliminatórias. Depois de um ano e meio de disputa, o Marrocos garantiu a primeira vaga, em setembro de 2025, com 100% de aproveitamento. No mesmo mês, a Tunísia também se classificou, sem sofrer gols. Em outubro, Egito e Argélia também confirmaram suas classificações de forma antecipada.

Na última rodada, as outras cinco vagas foram decididas. Gana, que estava com a situação encaminhada, confirmou sua classificação. A única estreante do continente é Cabo Verde, que fez história ao superar Camarões no grupo. E conseguiu o feito ao vencer Essuatíni. Por fim, África do Sul, Senegal e Costa do Marfim fecharam a lista dos africanos no Mundial. Na repescagem, a Nigéria, que conseguiu sua vaga de forma dramática na fse anterior, goleou o Gabão na prorrogação. Já a República Democrática do Congo passou por Camarões com um gol nos acréscimos. Na final, os Leopardosdo Congo venceram as Super Águias nigerianas nos pênaltis e vão decidir uma vaga na Copa em março, contra o vencedor do duelo entre Jamaica e Nova Caledônia. Oceania Ainda em novembro de 2023, as Eliminatórias da Oceania começaram com a disputa da primeira fase. As quatro piores seleções ranqueadas se enfrentaram em mata-mata e disputaram uma vaga na fase seguinte. Ao final, a Samoa avançou para entrar na fase de grupos com as outras sete seleções, divididas em duas chaves de quatro times cada.