Presidente da CBF reforça confiança em Ancelotti e mira hexa da Seleção

Samir Xaud também confirma que Seleção Brasileira fará treinos no Brasil para preparação para Copa do Mundo 2026

“A gente não vai definir preferência de grupo e nem de seleções. Queremos ser hexa, o Brasil tem que passar por cima de tudo isso para nos trazer esta sexta estrela. Acredito que nós temos jogadores de grande qualidade, com a chegada do Ancelotti, o trabalho realizado pela comissão, tem total força para realizar um excelente trabalho e chegarmos fortes na Copa do Mundo”, disse à CazéTV.

Presidente da CBF, Samir Xaud demonstrou otimismo em relação à participação do Brasil na Copa do Mundo em 2026, que em Estados Unidos, Canadá e México. O mandatário reforçou que chegada de Carlo Ancelotti no comando técnico da Seleção Brasileira foi fundamental para que a equipe nacional possa chegar forte na competição.

Além disso, Samir Xaud confirmou que Carlo Ancelotti fará no Brasil a preparação para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção terá um breve período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, antes de seguir para o Mundial.

“O que posso adiantar é que organizamos junto à comissão técnica fazer toda a concentração no Brasil antes de partir em definitivo para a Copa. Isso não foi feito outros anos. Decidimos trazer todos para o Brasil antes de sair para a Copa. Trazer a energia do povo brasileiro que vamos precisar bastante”, disse Xaud em entrevista à CazéTV, mas sem apontar predileção por qualquer adversário na fase de grupos.

Copa do Mundo

Ao todo, 48 seleções vão se distribuir em 12 chaves, com quatro equipes cada, para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Posteriormente, a Copa terá as fases de oitavas, quartas, semifinal e final. O torneio, aliás, ocorrerá entre 11 de junho a 19 de julho do ano que vem.

