Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da CBF reforça confiança em Ancelotti e mira hexa da Seleção

Presidente da CBF reforça confiança em Ancelotti e mira hexa da Seleção

Samir Xaud também confirma que Seleção Brasileira fará treinos no Brasil para preparação para Copa do Mundo 2026
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Presidente da CBF, Samir Xaud demonstrou otimismo em relação à participação do Brasil na Copa do Mundo em 2026, que em Estados Unidos, Canadá e México. O mandatário reforçou que chegada de Carlo Ancelotti no comando técnico da Seleção Brasileira foi fundamental para que a equipe nacional possa chegar forte na competição.

“A gente não vai definir preferência de grupo e nem de seleções. Queremos ser hexa, o Brasil tem que passar por cima de tudo isso para nos trazer esta sexta estrela. Acredito que nós temos jogadores de grande qualidade, com a chegada do Ancelotti, o trabalho realizado pela comissão, tem total força para realizar um excelente trabalho e chegarmos fortes na Copa do Mundo”, disse à CazéTV.

Além disso, Samir Xaud confirmou que Carlo Ancelotti fará no Brasil a preparação para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção terá um breve período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, antes de seguir para o Mundial.

“O que posso adiantar é que organizamos junto à comissão técnica fazer toda a concentração no Brasil antes de partir em definitivo para a Copa. Isso não foi feito outros anos. Decidimos trazer todos para o Brasil antes de sair para a Copa. Trazer a energia do povo brasileiro que vamos precisar bastante”, disse Xaud em entrevista à CazéTV, mas sem apontar predileção por qualquer adversário na fase de grupos.

Copa do Mundo

Ao todo, 48 seleções vão se distribuir em 12 chaves, com quatro equipes cada, para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. Posteriormente, a Copa terá as fases de oitavas, quartas, semifinal e final. O torneio, aliás, ocorrerá entre 11 de junho a 19 de julho do ano que vem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar