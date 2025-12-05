Palmeiras tenta encerrar 2025 sem pior média defensiva da era Abel Ferreira

Verdão chega ao último jogo do ano tentando evitar marca negativa em uma temporada já sem títulos e marcada por instabilidade na zaga

Com 76 compromissos ao final da temporada, o clube só precisa evitar uma derrota por mais de dois gols de diferença para não ultrapassar a média de 0,83 gol sofrido por jogo registrada no ano passado. Hoje, o índice é de 0,8, ligeiramente melhor.

O Palmeiras entra em campo no próximo domingo (7), às 16h, contra o Ceará, com objetivos que vão além de apenas encerrar o calendário. Afinal, a equipe de Abel Ferreira tenta evitar que 2025 termine com a pior média defensiva desde a chegada do treinador. Até aqui, o time sofreu 60 gols em 75 partidas, número que pode igualar ou superar a marca negativa de 2024, quando a equipe levou 56 gols em 67 jogos.

Uma derrota por até dois gols mantém o desempenho defensivo de 2025 acima do de 2024. Contudo, ainda distante dos melhores momentos da equipe sob Abel. Como em 2022, quando a defesa teve média de apenas 0,67 gol sofrido e foi um dos pilares das conquistas do Brasileirão, da Recopa e do Paulistão.

Curiosamente, os anos de pior solidez defensiva também coincidem com as temporadas de menor sucesso em títulos. Em 2024, o Palmeiras levantou apenas o Campeonato Paulista e caiu cedo nos torneios eliminatórios. Em 2025, o cenário é ainda mais frustrante. Afinal, terminará o ano sem nenhuma taça pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020.

A queda de produção da defesa do Palmeiras

A oscilação da defesa em 2025 é explicada por uma combinação de fatores. Murilo passou longos períodos tratando problemas físicos, Gustavo Gómez desfalcou a equipe em várias datas Fifa, e Abel Ferreira demorou a encontrar uma formação ideal. Houve momentos de estabilidade, especialmente quando Bruno Fuchs assumiu a titularidade ao lado de Gómez. Mas a rotatividade promovida pelo treinador também contribuiu para a falta de consistência.

Com os números defensivos pressionando a reta final do ano, o Palmeiras já projeta mudanças para 2026, mirando um setor que foi motivo constante de preocupação ao longo da temporada.