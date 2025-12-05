Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras tenta encerrar 2025 sem pior média defensiva da era Abel Ferreira

Verdão chega ao último jogo do ano tentando evitar marca negativa em uma temporada já sem títulos e marcada por instabilidade na zaga
Autor Jogada 10
O Palmeiras entra em campo no próximo domingo (7), às 16h, contra o Ceará, com objetivos que vão além de apenas encerrar o calendário. Afinal, a equipe de Abel Ferreira tenta evitar que 2025 termine com a pior média defensiva desde a chegada do treinador. Até aqui, o time sofreu 60 gols em 75 partidas, número que pode igualar ou superar a marca negativa de 2024, quando a equipe levou 56 gols em 67 jogos.

Com 76 compromissos ao final da temporada, o clube só precisa evitar uma derrota por mais de dois gols de diferença para não ultrapassar a média de 0,83 gol sofrido por jogo registrada no ano passado. Hoje, o índice é de 0,8, ligeiramente melhor.

Uma derrota por até dois gols mantém o desempenho defensivo de 2025 acima do de 2024. Contudo, ainda distante dos melhores momentos da equipe sob Abel. Como em 2022, quando a defesa teve média de apenas 0,67 gol sofrido e foi um dos pilares das conquistas do Brasileirão, da Recopa e do Paulistão.

Curiosamente, os anos de pior solidez defensiva também coincidem com as temporadas de menor sucesso em títulos. Em 2024, o Palmeiras levantou apenas o Campeonato Paulista e caiu cedo nos torneios eliminatórios. Em 2025, o cenário é ainda mais frustrante. Afinal, terminará o ano sem nenhuma taça pela primeira vez desde a chegada de Abel Ferreira, em 2020.

A queda de produção da defesa do Palmeiras

A oscilação da defesa em 2025 é explicada por uma combinação de fatores. Murilo passou longos períodos tratando problemas físicos, Gustavo Gómez desfalcou a equipe em várias datas Fifa, e Abel Ferreira demorou a encontrar uma formação ideal. Houve momentos de estabilidade, especialmente quando Bruno Fuchs assumiu a titularidade ao lado de Gómez. Mas a rotatividade promovida pelo treinador também contribuiu para a falta de consistência.

Com os números defensivos pressionando a reta final do ano, o Palmeiras já projeta mudanças para 2026, mirando um setor que foi motivo constante de preocupação ao longo da temporada.

Tags

Palmeiras

