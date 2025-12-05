Palmeiras pode ter até sete desfalques para último jogo da temporada

Palmeiras pode ter até sete desfalques para último jogo da temporadaLista de baixas do técnico Abel Ferreira conta com jogadores lesionados e suspensos para enfrentar o Ceará, no Castelão, no domingo
O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (5) após vencer o Atlético-MG na última quarta. Assim, iniciou a preparação para o último jogo da temporada. Afinal, enfrenta o Ceará, no Castelão, às 16h (de Brasília) do próximo domingo, pela 38ª rodada do Brasileirão.
Para este confronto, o Palmeiras pode ter até sete desfalques. Além de Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho e Felipe Anderson, lesionados, o técnico Abel Ferreira também não poderá contar com Emiliano Martínez, que sofreu um trauma leve no pé contra o Galo.
A equipe também não terá Piquerez e Raphael Veiga. Afinal, o lateral-esquerdo levou cartão vermelho contra o Atlético e cumpre suspensão. Já o meia levou o terceiro amarelo e também não pega o Vozão.
Assim, um provável Palmeiras para enfrentar o Ceará pode ter: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Jefté; Aníbal Moreno (Bruno Fuchs), Andreas Pereira e Mauricio; Sosa, Flaco López e Vitor Roque.
Nesta sexta-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Galo fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Os demais jogadores realizaram trabalhos técnicos no campo.
O Palmeiras não tem mais pretensões neste último jogo. Afinal, garantiu a segunda colocação do Brasileirão após o empate em 2 a 2 do Cruzeiro com o Botafogo. Por outro lado, o Ceará ainda luta para escapar do perigo do rebaixamento. Uma vitória garante o Vozão na elite na próxima temporada.
