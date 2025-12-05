Palmeiras pode ter até sete desfalques para último jogo da temporada

Lista de baixas do técnico Abel Ferreira conta com jogadores lesionados e suspensos para enfrentar o Ceará, no Castelão, no domingo

O Palmeiras se reapresentou nesta sexta-feira (5) após vencer o Atlético-MG na última quarta. Assim, iniciou a preparação para o último jogo da temporada. Afinal, enfrenta o Ceará, no Castelão, às 16h (de Brasília) do próximo domingo, pela 38ª rodada do Brasileirão.

Para este confronto, o Palmeiras pode ter até sete desfalques. Além de Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho e Felipe Anderson, lesionados, o técnico Abel Ferreira também não poderá contar com Emiliano Martínez, que sofreu um trauma leve no pé contra o Galo.

A equipe também não terá Piquerez e Raphael Veiga. Afinal, o lateral-esquerdo levou cartão vermelho contra o Atlético e cumpre suspensão. Já o meia levou o terceiro amarelo e também não pega o Vozão.

Assim, um provável Palmeiras para enfrentar o Ceará pode ter: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Jefté; Aníbal Moreno (Bruno Fuchs), Andreas Pereira e Mauricio; Sosa, Flaco López e Vitor Roque.

Nesta sexta-feira, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Galo fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do CT. Os demais jogadores realizaram trabalhos técnicos no campo.