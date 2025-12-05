Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que o São Paulo precisa para garantir oitavo lugar e sonhar com a Liberta

Tricolor precisa de um ponto ou de um tropeço do RB Bragantino para terminar na oitava posição. Copa do Brasil também será determinante
O São Paulo deixou a Vila Belmiro com moral após a vitória convincente por 3 a 0 sobre o Internacional, mas ainda não conseguiu assegurar matematicamente a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. A rodada foi intensa, movimentou a briga por vagas nas competições sul-americanas e pela permanência na Série A. Contudo, não trouxe definições para o Tricolor.

Com o triunfo, o São Paulo chegou a 51 pontos e abriu três de vantagem para o RB Bragantino, único concorrente direto ainda capaz de ultrapassá-lo. A goleada do Massa Bruta sobre o Vitória manteve a equipe de Bragança na cola do Tricolor. Já Corinthians, Grêmio e Vasco, derrotados na rodada, estão fora da disputa.

A conta para o São Paulo é simples. Afinal, um empate contra o Vitória, no Barradão, no domingo (07/12), garante o clube no oitavo lugar. Mas até mesmo uma derrota pode manter a equipe na posição. Para isso, seria necessário que o RB Bragantino não vença o Internacional, no Beira-Rio. Se o Colorado vencer ou arrancar um empate, o Tricolor confirma a colocação.

A única combinação que tira o São Paulo da oitava posição é uma derrota para o Vitória somada a uma vitória do Bragantino sobre o Inter. Nesse caso, ambos fechariam o Brasileirão com 51 pontos, mas o Massa Bruta levaria vantagem no primeiro critério de desempate: número de vitórias (15 contra 14 do São Paulo).

São Paulo ainda precisa esperar a Copa do Brasil

Mesmo garantindo o oitavo lugar, a classificação para a Libertadores ainda não está assegurada. O Tricolor precisa torcer para que o campeão da Copa do Brasil seja Cruzeiro ou Fluminense, ambos acima na tabela. Se a taça ficar com um clube fora desse grupo, a distribuição de vagas mudaria e o oitavo colocado poderia ficar de fora.

