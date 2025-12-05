No sorteio de grupos da Copa, Donald Trump exalta ter visto Pelé

Presidente do Estados Unidos cita americanos como favoritos no Mundial, mas elogia Brasil e cita Pelé como ícone do futebol / Crédito: Jogada 10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanha o sorteio de grupos da Copa do Mundo, em Washington, neste 5/12. Mantendo o discurso de privilegiar o próprio país em qualquer circunstância, Trump afirmou que a seleção americana deve ser a campeã do Mundial. Além disso, destacando o sucesso nas vendas e a repercussão mundial, ele disse que a Copa sediada nos Estados Unidos será a melhor da história.

“Antes mesmo da venda de ingressos, já era claro que esta Copa seria um grande sucesso. Quebramos todos os recordes de venda. Ninguém imaginava que o recorde seria batido antes de os jogos começarem”, disse, com orgulho. Ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, ele elogiou a gestão da entidade responsável pelo futebol no mundo. “O Infantino faz um trabalho fenomenal, e acredito que esta será a melhor Copa de todos os tempos”. Sobre a seleção americana, Trump disse que acompanha os trabalhos que vêm sendo feitos com excelência pela comissão nacional.

“Eles estão construindo uma seleção de alto nível. Os Estados Unidos estão melhorando muito no futebol”, declarou. Trump diz que viu Pelé jogar nos EUA Mas Trump também exaltou o Brasil. Afinal, a Seleção Brasileira foi a grande campeã e fez história na Copa do Mundo de 1994, sediada justamente nos Estados Unidos. “O Brasil, campeão em 1994, teve uma grande participação”, lembrou Trump.