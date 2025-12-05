Negociação entre River Plate e São Paulo por Galoppo tem avanço

Em relação aos termos mais abragentes do acordo, as conversas entre as partes tem acerto carente apenas de formalização. A visão nos bastidores é de que apenas detalhes contratuais precisam ser alinhados para chegar a questão documental. A saber, as informações em questão são do portal ‘TyC Sports’.

O meio-campista Giuliano Galoppo está cada vez mais próximo de, em caráter definitivo, se tornar jogador do River Plate. Isso porque a negociação entre o clube argentino e o São Paulo (detentor dos direitos econômicos do atleta) apresentou importante avanço nos últimos dias.

O River Plate esteve muito perto de precisar ceder aos termos vigentes no acordo de empréstimo por Galoppo no que se refere a execução obrigatória da cláusula de 3,2 milhões de dólares (R$ 17 milhões, na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos. Para isso, bastava que o jogador de xx anos jogasse, pelo menos, 45 minutos em metade de todos os compromissos disputados pela equipe argentina na temporada.

Entretanto, justamente no seu 27° jogo de 54 embates que o Millonario disputou, Galoppo viu o River Plate cair diante do Racing, nas quartas de final do Clausura na Argentina. Na oportunidade, ele tinha 34 minutos em campo no duelo que esteve empatado até os acréscimos do tempo complementar e, caso seguisse assim, iria para a prorrogação.

Com esse cenário, apesar da eliminação, o River ganhou o direito de escolha entre negociar novos termos pela compra ou deixar o acordo chegar ao fim e “devolver” o jogador ao São Paulo. Como os argentinos tem interesse em sua permanência, a ideia é de envolver o abatimento de outros acordos entre os clubes como Enzo Díaz e Gonzalo Tapia, por exemplo, para diminuir o custo da aquisição do meio-campista.



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.