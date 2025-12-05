Mulher que engravidou de Gil é ex-rainha de bateria e descobre que será avó

Além de sua inesperada gravidez após envolvimento com ex-zagueiro, Juliana Merhy toma ciência que sua filha Giovanna também espera um filho / Crédito: Jogada 10

O romance extraconjugal de Gil, ex-zagueiro com passagens por Corinthians, Cruzeiro e Santos, rendeu uma gravidez fora dos planos a Juliana Merhy. A vida não pregou apenas essa peça na influenciadora. Afinal, a antiga rainha de bateria da União da Ilha descobriu que será avó ao mesmo tempo. Até porque a sua filha mais velha, Giovanna Merhy, também aguarda a chegada de um filho. A gestação da produtora de conteúdo digital é originária de um envolvimento turbulento com ex-defensor Gil. Os dois se conhecem desde 2017 e para terminar com a desconfiança da possível paternidade, o ex-jogador fez o pedido por um teste de DNA. Posteriormente, o resultado do exame foi positivo. A antiga rainha de bateria confirmou a informação na última quinta-feira (04/12), em contato com o jornal “Extra”.

Juliana indica que não recebe qualquer suporte do ex-zagueiro. Em contrapartida, Giovanna e o futuro pai de seu filho já namoram há anos. Vale ressaltar que mãe e filha administram juntas uma loja de aluguel de roupas de luxo. A propósito, Giovanna completará 21 anos no próximo dia 15 de dezembro. Com o pouco intervalo entre as gestações, o filho e o neto de Juliana Merhy terão pouca diferença de idade, entre dois a três meses. A filha da influenciadora não tem costume de ser ativa nas redes sociais para expor detalhes da sua vida privada. Na verdade, Giovanna costuma ser mais frequente no perfil da loja que ela e sua mãe são gestoras. p; Influenciadora se manifesta sobre a gravidez Depois da repercussão do episódio, a antiga rainha de bateria se manifestou nas redes sociais, na última quarta-feira (04/12), com relação ao fato de esperar um filho de Gil. Juliana confirmou a informação que está grávida do ex-zagueiro e lhe criticou pela falta de apoio do mesmo durante a gravidez.