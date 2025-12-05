Missão indigesta: mídia gaúcha vê iminente rebaixamento do Internacional

A nova queda de performance na reta final do Brasileirão colocou o Internacional em uma situação alarmante no torneio. Isso porque o rendimento e os resultados fizeram o Colorado transformar a ameaça na concretização da sua entrada na zona de rebaixamento. A uma rodada do fim da competição, a equipe se encontra na 18ª colocação e não depende somente de suas próprias forças para se livrar da queda. O Jogada10, conversou com integrantes da mídia gaúcha para compreender a expectativa geral e pessoal da imprensa local antes do dramático fim da trajetória do Inter no Campeonato Brasileiro.

“O sentimento aqui é de que já caiu. São duas goleadas nos últimos dois jogos, quando deveria haver uma mobilização grande. O Inter se prepara para uma batalha campal, caso seja rebaixado no Beira-Rio. Inclusive, deu folga na última quarta-feira para o grupo de jogadores. Então mesmo que tenham chances matemáticas, me parece que o próprio Inter está desmobilizado”, detalhou o jornalista Lucas Collar, do projeto “Vozes do Gigante”. “A expectativa é de rebaixamento do Inter. Principalmente porque não tem conseguido vencer os jogos, especialmente dentro do Beira-Rio. São três empates seguidos que poderiam ter resolvido a vida: 0x0 contra o Galo com uma a mais, 2×2 com o Bahia, depois de abrir 2 a 0 e o último, 1×1 contra o Santos, depois de ter perdido inúmeras chances”, esclareceu Douglas Demoliner, do projeto “Vozes do Gigante”. “Os resultados paralelos podem acontecer. Principalmente o empate ou derrota do Vitória e a derrota do Fortaleza para o Botafogo. Porém, a tendência é de que, mesmo que isso aconteça, o Inter tenha muita dificuldade de vencer o Bragantino. Para muitos, o já está rebaixado e no domingo isso só vai se confirmar”, concluiu Douglas.

Declínio absoluto em três rodadas Sem vencer há três partidas — com um empate com o Santos e duas derrotas consecutivas para Vasco e São Paulo, respectivamente — o Colorado entrou na zona de descenso justamente em fase decisiva. Além disso, deixou escapar a vantagem que mantinha sobre os rivais na luta contra o rebaixamento. A má sequência das últimas três rodadas provocou uma reviravolta nos critérios de desempate. Com dez vitórias, o Inter foi ultrapassado por Santos — que chegou a 11 — e alcançado pelo Vitória. O saldo de gols também despencou de -8 para -15, enquanto os concorrentes diretos melhoraram seus números. A pontuação agravou o cenário, pois o Inter estagnou nos 41 pontos. O Vitória saiu dos 38 para os 42 pontos, deixando o Inter com 41 e empurrando o Colorado para a 18ª posição. Assim, a equipe gaúcha deixou de depender apenas de si para escapar da queda.