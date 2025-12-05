Mirassol x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo da 38ª e última rodada do Brasileirão será o único de sábado (6/12), já que ambos os times já têm posição garantida na tabela / Crédito: Jogada 10

A 38ª e última rodada do Brasileirão está aí! E, neste sábado (6/12), Mirassol e Flamengo entram em campo pela última vez pelo torneio. Será às 18h30 (de Brasília), no Maião (SP). Como os times não têm mais nada a batalhar na competição, a CBF concordou em antecipar em um dia o duelo, visando a viagem do Flamengo a Doha, no Catar, onde o time disputará o Mundial de Clubes. Dessa forma, o Rubro-Negro vai com o time sub-20 para a partida derradeira do Brasileirão 2025. Onde assistir O jogo terá transmissão exclusive do Amazon Prime pelo streaming.

LEIA MAIS: Relembre a caminhada da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Como chega o Mirassol Em quarto lugar, com 66 pontos, o Mirassol já sabe que terminará o Brasileirão na quarta posição. Afinal, não pode alcançar o Cruzeiro (terceiro colocado), nem perder a posição para o Fluminense (quinto). Assim, o time de Rafael Guanaes se despedirá de sua primeira participação na elite de maneira épica. Com incríveis 18 vitórias e somente sete derrotas, a equipe do interior paulista se garantiu na fase de grupos da Libertadores 2026, sendo um dos destaques da edição 2025 do Brasileirão. Sua despedida como visitante foi com vitória espetacular por 2 a 0 diante do Vasco, em pleno São Januário. Com o triunfo, o Leão Caipira garantiu matematicamente classificação na fase de grupos da Liberta. Para este jogo, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o lateral-direito Lucas Ramon, que levou o terceiro amarelo diante do Cruz-Maltino. Já Reinaldo – ausência no RJ – é dúvida por lesão (edema no calcanhar direito). Assim, Felipe Jonatan deve seguir em seu lugar na lateral esquerda.

Como chega o Flamengo Após vencer a Libertadores e garantir antecipadamente o título brasileiro em menos de uma semana, o Flamengo se deu ao luxo de poupar o time inteiro (incluindo o técnico) contra o Mirassol. Nem tanto “luxo”, mas necessidade. Afinal, a equipe viajará a Doha, no Catar, já neste sábado – durante o jogo – para a disputa do Intercontinental. A estreia do Fla, aliás, já é na quarta-feira (10), contra o Cruz Azul (MEX), nas quartas de final. Assim, a comissão técnica optou por enviar jogadores do sub-20 para a partida, contando com quatro que já constam entre os profissionais. Michael, Dyogo Alves, Evertton Araújo e Wallace Yan são os nomes. Eles viajarão à capital do Catar após o confronto derradeiro do Brasileirão. Assim, quem comandará o campeão brasileiro será Bruno Pivetti, técnico do sub-20 rubro-negro. MIRASSOL x FLAMENGO Campeonato Brasileiro – 38ª rodada

Data e horário: 6/12/2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Maião, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Reinaldo); Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Renato Marques e Alesson . Técnico: Rafael Guanaes.

FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Sales, Da Mata, Johnny e Germano; Pablo, Guilherme Gomes e Caio Joshua; Alan, Michael e Ryan Roberto. Técnico: Bruno Pivetti.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Onde assistir: Amazon Prime