Marlon Freitas, do Botafogo, relembra negociação com o Vasco

Volante explica que não saiu por conta do ex-técnico Artur Jorge, que o convenceu a seguir no Glorioso / Crédito: Jogada 10

Dos principais pilares do Botafogo desde 2023, o volante Marlon Freitas quase saiu para o Vasco em 2024. E o experiente jogador falou sobre essa possível transferência, que, segundo o próprio, não ocorreu por causa do ex-treinador Artur Jorge. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira (5/12) pelo “ge”, o capitão glorioso revelou que vivia um “contexto difícil” no clube e não descartaria uma saída para um dos principais rivais do Fogão. No entanto, o português o convenceu a se manter em General Severiano.

"Realmente teve a procura (do Vasco), me reuni com a diretoria e meus representantes. Eu amo esse ambiente e esse clube, sou muito bem tratado aqui dentro, e não tem nada que pague isso. Mas eu vinha de um contexto difícil e eu precisava desse carinho. Sozinho talvez eu chegaria no final, mas não ganharia. Foi nesse processo que ele (Artur Jorge) foi muito importante. "Pode esquecer, eu sei que você quer ficar e vou te fazer um jogador melhor". Em poucos treinamentos, ele viu que eu era um bom jogador. Dizia que se eu tivesse 22 anos, estaria longe (risos)", revelou. Ele seguir na explanação, afirmando que o dono da SAF do Botafogo, John Textor, também teve importância para sua manutenção na equipe. "Ele (Artur Jorge) falou ali na hora que não tinha nada e eu ia ficar, tanto que renovei meu contrato. O clube já tinha intenção, mas ele disse que eu era muito importante. Se (Artur Jorge) não foi a peça principal, foi um dos mais importantes junto com a direção e o John Textor. A todo momento, teve pulso firme para eu ficar. Que bom que eu fiquei", disse.

Oscilação em 2025 no Botafogo Após ganhar o Brasileirão e a Libertadores de 2024, o Botafogo viveu um ano complicado em 2025, aliás. Afinal, não conquistou nenhum título, apesar da boa campanha no Mundial de Clubes, nos EUA. Marlon Freitas, então, tentou explicar o que deu de errado na temporada do Glorioso. “Coletivamente, acho que foi pelo processo que passamos. Muitos jogadores saíram, essa questão de comparação é ruim para quem chegou. Novo Almada, novo Luiz Henrique… Não tem isso. É um contexto totalmente diferente. Nós jogadores temos muita parcela. Não adianta eu colocar a culpa só no planejamento. Está muito linkado, foram ambas as partes. Dava para a gente ter se preparado melhor como um todo. Nossa expectativa era muito grande. Falo pelos jogadores que ficaram, e acho que era o pensamento dos que chegaram, porque vieram para um time campeão”, explicou. Por fim, o craque botafoguense deu a nota de como o clube pode ir melhor em 2026. Para ele, o Botafogo precisa aprender com os erros de 2025 para ter uma grande temporada.