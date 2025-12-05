Manchester City x Sunderland: onde assistir, escalações e arbitragem

Manchester City x Sunderland: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 15ª rodada da Premier League 2025/26
City e Sunderland se enfrentam neste sábado (6), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, e os donos da casa chegam embalados para seguirem na caça ao líder Arsenal.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Manchester City
O City está embalado na temporada e assumiu a vice-liderança da Premier League na rodada passada. O time comandado pelo técnico Pep Guardiola tem 28 pontos, cinco atrás do líder Arsenal, e somente um de vantagem para o Aston Villa, terceiro colocado.
Além disso, o City vem de uma vitória por 5 a 4 sobre o Fulham no meio de semana, em uma partida eletrizante no Craven Cottage, em Londres.
Mesmo assim, Pep Guardiola pode fazer algumas alterações pontuais na equipe para o jogo deste sábado, de olho na partida contra o Real Madrid pela fase de liga da Champions. Durante a entrevista coletiva na véspera da partida, o treinador confirmou a ausência de Rodri para o duelo no Etihad Stadium. Além disso, Kovacic segue entregue ao departamento médico do clube.
Como chega o Sunderland
Por outro lado, o Sunderland chega como a grande surpresa desta edição da Premier League. O time vem de um empate por 1 a 1 diante do Liverpool, em Anfield, e deixou a equipe na 6ª posição, com 23 pontos.
Para o duelo em Manchester, o técnico Régis Le Bris não poderá contar com o zagueiro Aji Alese, que ainda não estreou na temporada, além do jovem volante senegalês Habib Diarra, em recuperação de lesão.
MANCHESTER CITY X SUNDERLAND
15ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 06/12/2025, às 12h (de Brasília).
Local: Etihad Stadium, em Manchester.
MANCHESTER CITY: Donnarumma; Matheus Nunes (Khusanov), Rúben Dias, Josko Gvardiol e Nico O’Reilly; Nico González; Bernardo Silva (Rayan Cherki), Reijnders, Phil Foden e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
SUNDERLAND: Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Daniel Ballard, Omar Alderete e Reinildo; Xhaka e Noah Sadiki; Enzo Le Fée, Chemsdine Talbi e Brian Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.
Árbitro: Andy Madley.
Auxiliares: Nicholas Hopton e Craig Taylor.
VAR: Michael Salisbury.
