Luiz Gustavo decide estender a carreira e quer jogar mais uma temporada

Luiz Gustavo decide estender a carreira e quer jogar mais uma temporadaAos 38 anos, volante do São Paulo projeta 2026 dentro dos gramados e vai jogar por mais um ano. Tricolor ainda não conversou sobre renovação
Luiz Gustavo já decidiu seu futuro no futebol. Após uma série de conversas familiares nos últimos dias, o volante, de 38 anos, decidiu seguir atuando em 2026, independentemente de onde estará. A ideia é firmar um novo contrato, de pelo menos uma temporada, para prolongar a trajetória profissional.
O meio-campista tem vínculo com o São Paulo somente até 31 de dezembro, e sua permanência ainda é incerta. De acordo com o executivo Rui Costa, qualquer tratativa sobre renovação só será discutida ao fim do ano, com o objetivo de evitar interferências no rendimento do atleta durante as rodadas finais.
A temporada de 2025 foi marcada por obstáculos. Luiz Gustavo ficou afastado por seis meses após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Ele voltou aos gramados apenas no segundo semestre e disputou 12 jogos, anotando um gol.
Além disso, o volante também acumulou outras dificuldades como uma fratura no dedão durante a pré-temporada e o improviso como zagueiro em algumas partidas por necessidade do elenco. Diante desse cenário, o próprio atleta entende que o ano “não valeu”, motivo que o levou a optar pela continuação da carreira. Seu desejo é se despedir em alto nível e, se possível, com mais uma conquista.
Jogador é um dos líderes do São Paulo
A frustração com a temporada não se limita ao campo. Um dos líderes do elenco, Luiz Gustavo externou publicamente sua insatisfação com a condução do departamento de futebol após a derrota por 6 a 0 para o Fluminense, cobrando a diretoria pela falta de organização. No dia seguinte, conversou pessoalmente com Rui Costa para “aparar as arestas”.
Internamente, o jogador também se incomodou com o ambiente turbulento no CT da Barra Funda, marcado por disputas políticas, mudanças frequentes de planejamento e a oscilação entre redução do elenco, venda de jovens e contratações emergenciais. Além disso, a situação financeira do clube, com atrasos recorrentes em direitos de imagem, também gerou irritação entre atletas mais experientes.
Desde que chegou ao São Paulo, em 2024, Luiz Gustavo soma 59 partidas e seis gols, números que o volante acredita não representarem o melhor da sua capacidade. Por isso, ele quer dar à própria carreira um desfecho diferente daquele que 2025 ofereceu.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.