Luiz Gustavo decide estender a carreira e quer jogar mais uma temporada

Aos 38 anos, volante do São Paulo projeta 2026 dentro dos gramados e vai jogar por mais um ano. Tricolor ainda não conversou sobre renovação

O meio-campista tem vínculo com o São Paulo somente até 31 de dezembro, e sua permanência ainda é incerta. De acordo com o executivo Rui Costa, qualquer tratativa sobre renovação só será discutida ao fim do ano, com o objetivo de evitar interferências no rendimento do atleta durante as rodadas finais.

Luiz Gustavo já decidiu seu futuro no futebol. Após uma série de conversas familiares nos últimos dias, o volante, de 38 anos, decidiu seguir atuando em 2026, independentemente de onde estará. A ideia é firmar um novo contrato, de pelo menos uma temporada, para prolongar a trajetória profissional.

A temporada de 2025 foi marcada por obstáculos. Luiz Gustavo ficou afastado por seis meses após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Ele voltou aos gramados apenas no segundo semestre e disputou 12 jogos, anotando um gol.

Além disso, o volante também acumulou outras dificuldades como uma fratura no dedão durante a pré-temporada e o improviso como zagueiro em algumas partidas por necessidade do elenco. Diante desse cenário, o próprio atleta entende que o ano “não valeu”, motivo que o levou a optar pela continuação da carreira. Seu desejo é se despedir em alto nível e, se possível, com mais uma conquista.

Jogador é um dos líderes do São Paulo

A frustração com a temporada não se limita ao campo. Um dos líderes do elenco, Luiz Gustavo externou publicamente sua insatisfação com a condução do departamento de futebol após a derrota por 6 a 0 para o Fluminense, cobrando a diretoria pela falta de organização. No dia seguinte, conversou pessoalmente com Rui Costa para “aparar as arestas”.

Internamente, o jogador também se incomodou com o ambiente turbulento no CT da Barra Funda, marcado por disputas políticas, mudanças frequentes de planejamento e a oscilação entre redução do elenco, venda de jovens e contratações emergenciais. Além disso, a situação financeira do clube, com atrasos recorrentes em direitos de imagem, também gerou irritação entre atletas mais experientes.