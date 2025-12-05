Lille vence e evita que o Olympique assuma a liderança no Francês

Ethan Mbappé, irmão de Kylian, fez o gol do 1 a 0, que coloca o time com a mesma pontuação do rival (29)

O Lille cumpriu muito bem o seu dever de casa nesta sexta-feira, pelo Campeonato Francês, ao vencer o Olympique de Marselha por 1 a 0. O gol que garantiu os três pontos para o time visitante no estádio Pierre-Mauroy foi de Ethan Mbappé. Ele irmão menos famoso do craque Kylian, ainda no primeiro tempo.

O Olympique teve mais posse de bola (60%), mas finalizou pouco a gol, criando chances apenas a partir dos 30 minutos da etapa final. Mereceu a derrota. Com isso, um dos gigantes do futebol francês parou nos 29 pontos e desperdiçou a chance de assumir provisoriamente a liderança, que está com o Lens (31). Em segundo lugar está o PSG. O Lille, com a vitória, chega aos mesmos 29 pontos do Olympique, mas atrás nos critérios de desempate.

Ethan Mbappé marca para o Lille

Aos dez minutos, o Lille chegou ao gol em um chutão da defesa que o Olympique não conseguiu cortar. Em seguida, a zaga se enrolou com a saída do goleiro, e a bola sobrou para Ethan Mbappé chutar para o gol. Um lance surpreendente que, assim, colocou o time visitante à frente.

Com 1 a 0 no placar, o Lille passou a ter postura defensiva, deixando a bola com o Olympique. No entanto, o time adversário não teve poder de finalização: com apenas 58% de posse de bola, deu apenas um chute a gol, que foi para fora. O Lille também não pressionou, portanto, teve mais uma finalização sem perigo. Primeiro tempo bem fraquinho.