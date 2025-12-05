Lille vence e evita que o Olympique assuma a liderança no Francês

Lille vence e evita que o Olympique assuma a liderança no FrancêsEthan Mbappé, irmão de Kylian, fez o gol do 1 a 0, que coloca o time com a mesma pontuação do rival (29)
O Lille cumpriu muito bem o seu dever de casa nesta sexta-feira, pelo Campeonato Francês, ao vencer o Olympique de Marselha por 1 a 0. O gol que garantiu os três pontos para o time visitante no estádio Pierre-Mauroy foi de Ethan Mbappé. Ele irmão menos famoso do craque Kylian, ainda no primeiro tempo.
O Olympique teve mais posse de bola (60%), mas finalizou pouco a gol, criando chances apenas a partir dos 30 minutos da etapa final. Mereceu a derrota. Com isso, um dos gigantes do futebol francês parou nos 29 pontos e desperdiçou a chance de assumir provisoriamente a liderança, que está com o Lens (31). Em segundo lugar está o PSG. O Lille, com a vitória, chega aos mesmos 29 pontos do Olympique, mas atrás nos critérios de desempate.
Ethan Mbappé marca para o Lille
Aos dez minutos, o Lille chegou ao gol em um chutão da defesa que o Olympique não conseguiu cortar. Em seguida, a zaga se enrolou com a saída do goleiro, e a bola sobrou para Ethan Mbappé chutar para o gol. Um lance surpreendente que, assim, colocou o time visitante à frente.
Com 1 a 0 no placar, o Lille passou a ter postura defensiva, deixando a bola com o Olympique. No entanto, o time adversário não teve poder de finalização: com apenas 58% de posse de bola, deu apenas um chute a gol, que foi para fora. O Lille também não pressionou, portanto, teve mais uma finalização sem perigo. Primeiro tempo bem fraquinho.
Na etapa final, o jogo teve mais emoção. Até os 30 minutos, o Lille se mostrou superior e teve pelo menos quatro oportunidades de gol, enquanto que o Olympique mantinha a posse, mas não criava chances reais. Aos 30 minutos, o Marseille teve a sua primeira chance real, e que chance: Greenwood avançou pela direita desde o meio de campo, cortou para a área e, na marca do pênalti, chutou para uma defesa espetacular de Ozer. Foi o lance mais bonito do jogo. Logo depois, o Olympique pressionou, teve mais duas boas chances, mas ainda assim não conseguiu chegar ao empate.
Jogos da 15ª rodada do Francês
Sexta-feira (5/12)
Best 1×0 Monaco
Lille 1×0 Olympique
sábado (6/12)
Nantes x Lens – 13h
Toulouse x Strasbourg- 15h
PSG x Rennes – 17h05
Domingo (7/12)
Nice x Angers- 11h
Le Havre x Paris FC- 13h15
Auxerre x Metz – 13h15
Lorient x Lyon – 16h45
