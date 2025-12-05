Leeds x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Os times se enfrentam neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. Os Reds buscam a regularidade na competição

O Liverpool visita o Leeds United, neste sábado (6), às 14h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada no Estádio Elland Road, em Leeds. Na rodada passada, os Reds tropeçaram em Anfield e ficaram no empate com o Sunderland. Já os donos da casa venceram o Chelesea.

Como chega o Leeds United?

Embalado pela boa vitória sobre o Chelsea, por 3 a 1, o Leeds chega com ânimo renovado para enfrentar o Liverpool. O time encerrou uma sequência de quatro derrotas e deixou a zona do rebaixamento. No entanto, ainda busca maior regularidade na competição, principalmente no aspecto defensivo. Daniel James e Sean Longstaff são os desfalques.

Como chega o Liverpool?

O Liverpool busca dar fim ao momento de oscilação que o acompanha desde o início da temporada. Os Reds venceram apenas um dos últimos cinco jogos. Neste período sofreu derrotas duras para PSV, Chelsea e Nottingham Forest, todas por três gols de diferença. Frimpong, Conor Bradley e Giovanni Leoni estão lesionados e desfalcam o time.

LEEDS X LIVERPOOL

Campeonato Inglês – 15ª rodada

Data e horário: Sábado, 03/12/2025, às 14h39 (de Brasília)

Local: Estádio Elland Road, em Leeds (ING)

Leed United: Lucas Perri; Pascal Struijk, Joe Rodon e Jaka Bijol; Gabriel Gudmundsson, Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka e Jayden Bogle; Lukas Nmecha e Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Liverpool: Alisson; Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté e Joe Gomez; Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch; Cody Gakpo, Florian Wirtz e Mohamed Salah; Alexander Isak. Técnico: Arne Slot

Árbitro: Anthony Taylor

Auxiliares: Gary Beswick e Adam Nunn

VAR: John Brooks