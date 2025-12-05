Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador pode ser campeão mesmo atuando com tornozeleira eletrônica

Yuri de Carvalho, do Goytacaz, pode conquista a Série B2 do Campeonato Carioca sete meses depois de deixar a cadeia
O atacante Yuri de Carvalho da Silva, do Goytacaz, pode encerrar a temporada, neste domingo (7) como campeão da Série B2 do Campeonato Carioca — equivalente à quarta divisão — enquanto cumpre pena em liberdade com tornozeleira eletrônica. A situação chama atenção, mas não é inédita no futebol (veja lista abaixo).

Preso em 2018 por envolvimento com o tráfico, Yuri passou cerca de sete anos na Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Em maio, obteve progressão de regime e deixou a unidade prisional autorizado a trabalhar e treinar, desde que permanecesse monitorado.

Na primeira partida da decisão da B2, empate em 1 a 1 com o Macaé, o jogador entrou no segundo tempo. As imagens da transmissão mostram a tornozeleira sob o meião azul da perna esquerda, detalhe que rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Regulamento não impede

Segundo o Goytacaz, não existe qualquer veto na competição que impeça um atleta monitorado judicialmente de atuar. A FFERJ confirma essa interpretação e afirma que a presença de jogadores em cumprimento de pena “se alinha a ações de ressocialização”, não havendo regra específica que proíba a participação.

Caso o Goytacaz confirme o título no jogo de volta, Yuri poderá levantar a taça em um cenário pouco comum no futebol profissional: um atleta campeão enquanto ainda é monitorado pela Justiça.

A situação reacende debates sobre o papel do esporte na reintegração social e sobre os limites da participação de atletas monitorados judicialmente. Para a federação e para o clube, trata-se de um exemplo de que o futebol pode contribuir para a reconstrução de trajetórias. Entre torcedores e analistas, porém, o episódio divide opiniões e gera forte repercussão.

Casos anteriores

Apesar da repercussão sobre o caso de Yuri, ele não é o primeiro futebolista a entrar em campo usando tornozeleira eletrônica.

  • Jermaine Pennant — Em 2005, o atacante inglês do Birmingham jogou uma partida da Premier League com tornozeleira eletrônica após ser condenado por dirigir embriagado.

  • Paul McGowan — Em 2018, o meia disputou um jogo da primeira divisão da Escócia pelo Dundee FC usando o dispositivo prescrito pela Justiça após agressão a um segurança em uma boate.

  • Bruno Fernandes — Condenado pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, o goleiro ex-Flamengo usava tornozeleira eletrônica quando defendeu o Rio Branco-AC, em 2020. Na época ele cumpria pena no regime semiaberto. Porém, seus advogados obtiveram um recurso na Justiça que lhe dava o direito de tirar o aparelho antes de treinos e jogos.

