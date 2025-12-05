Inter de Milão x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Surpresa da competição, Como chega na quinta posição e pode até igualar a Inter em pontos em jogo deste sábado (6/12), pelo Italiano

A briga pelo título italiano segue a todo vapor e dois dos concorrentes entram em campo para se enfrentar neste sábado (6/12), pela 14ª rodada da Serie A. A terceira colocada Inter de Milão recebe, no Giuseppe Meazza, às 14h (de Brasília), a principal surpresa da competição até agora: o Como, do técnico Cesc Fàbregas. Vejamos, então, como chegam os times para quando a bola rolar na capital mundial da moda.

Como chega a Inter de Milão

Após meter 5 a 1 no Venezia e se garantir nas quartas de final da Copa da Itália, a Inter de Milão volta a focar na Serie A. O time de Cristian Chivu se recuperou da derrota para o rival Milan vencendo o Pisa, fora de casa, e se vê com 27 pontos, um atrás dos líderes. Além dos Rossoneri, o Napoli também surge com 28 na ponta da tabela.

O romeno, aliás, segue sem contar com Darmian, Dumfries e Palacios, machucados. Já di Gennaro surge como dúvida. O brasileiro Carlos Augusto, lembrado por Carlo Ancelotti em convocações da Seleção Brasileira, atuará como titular da ala direita por conta da ausência de Dumfries.

Como chega o Como

Vindo de uma décima colocação na temporada 2024/25, o Como segue sua ascensão no futebol italiano. Assim, chega para este importante confronto contra a Inter já na quinta posição, podendo se meter de vez na disputa pelo título. Atualmente, a equipe do técnico Cesc Fàbregas aparece com 24 pontos, três a menos que a Inter de Milão. Caso vença, igualará, dessa forma, o time Nerazzurri na tabela.

O Como vem de 12 jogos de invencibilidade, aliás, com seis vitórias e seis empates no recorte. Não perde desde agosto, quando viu o Bologna vencer por 1 a 0, pela longínqua segunda rodada. Fàbregas, porém, não poderá contar com Dossena, Goldaniga e Sergi Roberto – todos lesionados.