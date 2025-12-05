Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Imprensa internacional repercute sorteio da Copa do Mundo

Veículos da Argentina, Espanha, França e Alemanha analisam os grupos definidos no sorteio em Washington, nos Estados Unidos
A imprensa internacional repercutiu o sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos. O evento definiu somente os grupos e o chaveamento do torneio — a tabela completa, com datas, horários e sedes, será divulgada neste sábado (6).

LEIA MAIS: Sorteio favorece o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo

Na Argentina, o jornal ‘Olé’ avaliou que a seleção campeã Mundial caiu em uma “zona tranquila”, mas alertou para um “confronto de 16 avos de altíssimo risco” na fase seguinte.

Na Espanha, o ‘AS’ destacou que a Roja terá “um favorito e dois azarões” pela frente, ressaltando a diferença de forças na chave.

O francês ‘L’Équipe ‘classificou o sorteio como “duro para Les Bleus”, indicando que a França terá desafios imediatos já na primeira fase.

Já a imprensa alemã do ‘Bild’ falou em “má sorte para Nagelsmann” e apontou que os grupos reservam “adversários complicadíssimos para Tuchel e Rangnick”, refletindo preocupação com o caminho das seleções comandadas pelos técnicos alemães.

