Imprensa internacional repercute sorteio da Copa do Mundo

A imprensa internacional repercutiu o sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos. O evento definiu somente os grupos e o chaveamento do torneio — a tabela completa, com datas, horários e sedes, será divulgada neste sábado (6).
Na Argentina, o jornal ‘Olé’ avaliou que a seleção campeã Mundial caiu em uma “zona tranquila”, mas alertou para um “confronto de 16 avos de altíssimo risco” na fase seguinte.
Na Espanha, o ‘AS’ destacou que a Roja terá “um favorito e dois azarões” pela frente, ressaltando a diferença de forças na chave.
O francês ‘L’Équipe ‘classificou o sorteio como “duro para Les Bleus”, indicando que a França terá desafios imediatos já na primeira fase.
Já a imprensa alemã do ‘Bild’ falou em “má sorte para Nagelsmann” e apontou que os grupos reservam “adversários complicadíssimos para Tuchel e Rangnick”, refletindo preocupação com o caminho das seleções comandadas pelos técnicos alemães.