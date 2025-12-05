Grêmio mira Sul-Americana e prêmio maior no Brasileirão

Vitória sobre o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, possibilitaria ao clube a chance de uma colocação melhor e um prêmio maior / Crédito: Jogada 10

A derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na despedida do Grêmio da Arena na terça-feira (2), frustrou o clube por um motivo adicional: o resultado confirmou a eliminação da equipe na corrida por uma vaga na próxima Libertadores. Mesmo sem chances de alcançar o principal objetivo da gestão atual, que encerra o mandato neste mês, o Tricolor ainda entra em campo contra o Sport com dois estímulos claros — garantir lugar na Sul-Americana de 2026 e ampliar a premiação do Brasileirão. A vitória em Recife pode elevar o Grêmio ao nono lugar, desde que outros resultados o favoreçam. Nesse cenário, o clube aumentaria sua fatia da premiação. Se apenas empatar, o time assegura posição entre os 13 melhores e confirma presença na Sul-Americana. A participação no torneio continental, além de representar um “prêmio de consolação”, abre um caminho potencialmente mais simples para retornar à Libertadores em 2027 e gera novas receitas.