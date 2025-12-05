Grêmio mira Sul-Americana e prêmio maior com chance remota de Libertadores

Grêmio mira Sul-Americana e prêmio maior com chance remota de LibertadoresVitória sobre o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, possibilitaria ao clube a chance de uma colocação melhor e um prêmio maior
A derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na despedida do Grêmio da Arena na terça-feira (2), frustrou o clube por um motivo adicional: o resultado confirmou a eliminação da equipe na corrida por uma vaga na próxima Libertadores. Mesmo sem chances de alcançar o principal objetivo da gestão atual, que encerra o mandato neste mês, o Tricolor ainda entra em campo contra o Sport com dois estímulos claros — garantir lugar na Sul-Americana de 2026 e ampliar a premiação do Brasileirão.
A vitória em Recife pode elevar o Grêmio ao nono lugar, desde que outros resultados o favoreçam. Nesse cenário, o clube aumentaria sua fatia da premiação. Se apenas empatar, o time assegura posição entre os 13 melhores e confirma presença na Sul-Americana. A participação no torneio continental, além de representar um “prêmio de consolação”, abre um caminho potencialmente mais simples para retornar à Libertadores em 2027 e gera novas receitas.
Por outro lado, uma derrota pode derrubar o Grêmio até o 15º posto, o pior cenário esportivo e financeiro. Para ilustrar, no Brasileirão de 2024, o Cruzeiro — então nono colocado — recebeu R$ 26 milhões, enquanto o Juventude, em 15º, faturou R$ 16,8 milhões. A diferença foi próxima de R$ 10 milhões.
Distribuição via blocos altera repasses
A partir de 2025, porém, a CBF passará a enviar a premiação diretamente aos blocos de clubes. Integrante da Libra, o Grêmio receberá sua parte em janeiro. A divisão seguirá o modelo aprovado em assembleia: 40% igualitário, 30% por performance e 30% por audiência. Times da Libra que disputaram a Série B, inclusive, também terão direito a uma pequena fatia, medida que busca estimular a competitividade.
Internamente, o Grêmio considera esses valores essenciais para fechar o ano. A verba ajudará a quitar a folha salarial de dezembro e a antecipar o 13º, além de complementar o pagamento das metas já atingidas pelos jogadores ao longo do campeonato.
