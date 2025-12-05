Gravidez fora do relacionamento: exame de DNA confirma filho de Gil Baloi

Juliana Merhy lida com uma gestação de risco e relatou a falta de apoio do ex-zagueiro do Corinthians e da Seleção no processo / Crédito: Jogada 10

Uma notícia que passou a circular nesta semana virou a vida pessoal de Gil Baloi do avesso. Isso porque o ex-zagueiro da Seleção e do Corinthians descobriu que será papai, mas de uma gravidez fora do relacionamento com a ex-BBB Elana. Grávida do ex-jogador, a própria Juliana Merhy confirmou o caso, mantido sob sigilo até então, nas redes sociais. Ao ser comunicado da gravidez, o ex-zagueiro pediu um exame de DNA, que confirmou a paternidade. Uma fonte ouvida pelo jornal Extra afirmou que Juliana nunca teve dúvida quanto ao resultado e lida com uma gestação de risco. Muito por isso, tem evitado expor o processo nas redes sociais.

Juliana tem passado os dias em casa, mas apareceu recentemente, em uma das poucas exceções, em um culto em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Na ocasião, foi possível notar a barriga já visível. Versão de Juliana Merhy A influenciadora relatou que conheceu o ex-defensor em 2017 e que ambos mantiveram, desde então, um relacionamento marcado por idas e vindas. Ainda segundo o Extra, o histórico entre os dois sustenta a convicção que ela sempre teve quanto à paternidade do bebê.

“Tenho o dever de me manifestar e confirmar que estou grávida do Gil, que é, de fato, o pai do meu bebê. Isso está comprovado por exame de DNA realizado a seu pedido”, escreveu em um trecho do desabafo. Ela afirmou que tem lidado com crises severas de ansiedade durante a gestação, reiterando seu risco, e disse ter limitado sua rotina “apenas às consultas médicas e cuidados indispensáveis”. Em seguida, declarou que vive esse período sem apoio da outra parte.