Fluminense terá retornos em jogo decisivo do Brasileiro; veja escalação

O técnico Luis Zubeldía já começa a esboçar o time do Fluminense para a partida decisiva contra o Bahia neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador promoverá a volta do zagueiro Thiago Silva e do atacante Canobbio para o duelo pela vaga direta na Libertadores.

Na vitória contra o Grêmio, o capitão Thiago Silva foi poupado por conta de dores na goleada sobre o São Paulo. Do outro lado, o uruguaio não atuou por conta do terceiro cartão amarelo e, assim, ficou suspenso do duelo. Desta forma, Ignácio e Soteldo voltam para o banco de reservas, respectivamente.