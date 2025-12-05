Fluminense terá retornos em jogo decisivo do Brasileiro; veja escalação

Fluminense terá retornos em jogo decisivo do Brasileiro; veja escalaçãoTricolor enfrenta o Bahia, neste domingo (7), no Maracanã, e busca garantir vaga direta para a Libertadores de 2026
O técnico Luis Zubeldía já começa a esboçar o time do Fluminense para a partida decisiva contra o Bahia neste domingo (7), às 16h, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador promoverá a volta do zagueiro Thiago Silva e do atacante Canobbio para o duelo pela vaga direta na Libertadores.
Na vitória contra o Grêmio, o capitão Thiago Silva foi poupado por conta de dores na goleada sobre o São Paulo. Do outro lado, o uruguaio não atuou por conta do terceiro cartão amarelo e, assim, ficou suspenso do duelo. Desta forma, Ignácio e Soteldo voltam para o banco de reservas, respectivamente.
A provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules (Nonato), Martinelli, Lucho Acosta, Canobbio, Serna e Everaldo.
O Fluminense, afinal, briga por uma vaga direta na Libertadores 2026. Faltando uma rodada para o fim da competição, o Tricolor soma 61 pontos, na quinta colocação, e depende apenas de si para garantir vaga na competição continental. Uma simples vitória garante o Flu na competição. O empate também garante, mas teria que torcer para um tropeço do Botafogo contra o Fortaleza, no Nilton Santos.
