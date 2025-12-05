Fluminense reencontra Bahia em nova “decisão” na temporada

Fluminense reencontra Bahia em nova “decisão” na temporadaEquipes também se enfrentaram nas quartas de final da Copa do Brasil
O Fluminense reencontra o Bahia mais uma vez em clima de “decisão”. Após se enfrentarem nas quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras encara o Esquadrão de Aço em um confronto direto que pode valer vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Dessa forma, o jogo ganhou um clima de “final”.
Na Copa do Brasil, o Fluminense perdeu o jogo de ida por 1 a 0, na Fonte Nova, mas reverteu o placar no Maracanã com a vitória por 2 a 0. Agora, as equipes se reencontram no mesmo estádio, mas disputando vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Contudo, também precisam torcer por um tropeço do Botafogo.
Ambos chegam em bom momento para o jogo. O Fluminense, aliás, tem 100% de aproveitamento com Zubeldía no Maracanã. Em oito jogos, conquistou oito vitórias, incluindo dois clássicos. Dono da terceira melhor campanha como mandante no Brasileirão, o Tricolor ainda pode terminar em segundo, em caso de vitória. O Bahia, no entanto, perdeu 9 de 18 jogos como visitante e é um dos piores fora de casa.
Para o último jogo em casa no Brasileirão, o Fluminense terá o apoio da sua torcida. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Portanto, os torcedores compraram a ideia de “decisão”. Pela quinta vez nos últimos seis anos, o Tricolor disputará a Libertadores, mas deseja fugir da fase prévia e sabe que, para isso, precisa fazer o dever de casa.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.