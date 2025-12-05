Fluminense reencontra Bahia em nova “decisão” na temporada

Na Copa do Brasil, o Fluminense perdeu o jogo de ida por 1 a 0, na Fonte Nova, mas reverteu o placar no Maracanã com a vitória por 2 a 0. Agora, as equipes se reencontram no mesmo estádio, mas disputando vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Contudo, também precisam torcer por um tropeço do Botafogo.

O Fluminense reencontra o Bahia mais uma vez em clima de “decisão”. Após se enfrentarem nas quartas de final da Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras encara o Esquadrão de Aço em um confronto direto que pode valer vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Dessa forma, o jogo ganhou um clima de “final”.

Ambos chegam em bom momento para o jogo. O Fluminense, aliás, tem 100% de aproveitamento com Zubeldía no Maracanã. Em oito jogos, conquistou oito vitórias, incluindo dois clássicos. Dono da terceira melhor campanha como mandante no Brasileirão, o Tricolor ainda pode terminar em segundo, em caso de vitória. O Bahia, no entanto, perdeu 9 de 18 jogos como visitante e é um dos piores fora de casa.

Para o último jogo em casa no Brasileirão, o Fluminense terá o apoio da sua torcida. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Portanto, os torcedores compraram a ideia de “decisão”. Pela quinta vez nos últimos seis anos, o Tricolor disputará a Libertadores, mas deseja fugir da fase prévia e sabe que, para isso, precisa fazer o dever de casa.

