Fluminense aposta em “fator Maracanã” contra um Bahia que não vence fora há três meses

Fluminense aposta em “fator Maracanã” contra um Bahia que não vence fora há três mesesTricolor defende sequência perfeita em casa sob comando de Zubeldía, enquanto rival baiano amarga jejum longe de Salvador desde agosto
O duelo decisivo da última rodada do Brasileirão, marcado para o próximo domingo (07/12), colocará frente a frente duas equipes com retrospectos completamente opostos neste momento da temporada. O Fluminense recebe o Bahia, no Maracanã, apostando todas as suas fichas no fator casa para garantir a vaga direta na Libertadores. O Esquadrão de Aço, por sua vez, chega ao Rio de Janeiro carregando um incômodo jejum: o time não sabe o que é vencer longe de seus domínios pelo campeonato nacional há mais de três meses.
A última vez que o Bahia conquistou três pontos como visitante no Brasileirão foi em 16 de agosto. Naquela ocasião, a equipe comandada por Rogério Ceni superou o Corinthians por 2 a 1, em São Paulo. Desde então, o desempenho fora da Arena Fonte Nova despencou. O time acumulou tropeços e viu sua posição na tabela estagnar. A única exceção nesse período ocorreu na final da Copa do Nordeste, quando bateu o Confiança-SE por 4 a 1 no jogo de ida, mas esse resultado não conta para a estatística da Série A, o que aumenta a pressão sobre o elenco para o encerramento do ano.
Fluminense transforma Maracanã em fortaleza
Em contrapartida, o Fluminense transformou o Maracanã em uma verdadeira fortaleza sob o comando de Luis Zubeldía. O Tricolor atravessa uma sequência arrebatadora diante de sua torcida. A equipe venceu os últimos oito jogos consecutivos como mandante, criando uma atmosfera de confiança inabalável. Além do ataque eficiente, que marcou 17 vezes nesse recorte, a defesa também se destaca. O time sofreu apenas um gol nessa série vitoriosa, e ele ocorreu através de um pênalti no clássico contra o Flamengo.
Esse contraste de momentos define o favoritismo para o confronto. O Fluminense, que depende apenas de si para assegurar a quinta colocação e fugir da fase preliminar da Libertadores, conta com o apoio massivo das arquibancadas. Já o Bahia, que tenta terminar a competição de forma digna, precisará quebrar uma barreira psicológica e técnica que já dura quase um turno inteiro. A partida, portanto, promete ser um teste final de resistência para os visitantes e de afirmação para os donos da casa.
