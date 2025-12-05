Fluminense aposta em “fator Maracanã” contra um Bahia que não vence fora há três meses

O duelo decisivo da última rodada do Brasileirão, marcado para o próximo domingo (07/12), colocará frente a frente duas equipes com retrospectos completamente opostos neste momento da temporada. O Fluminense recebe o Bahia, no Maracanã, apostando todas as suas fichas no fator casa para garantir a vaga direta na Libertadores. O Esquadrão de Aço, por sua vez, chega ao Rio de Janeiro carregando um incômodo jejum: o time não sabe o que é vencer longe de seus domínios pelo campeonato nacional há mais de três meses.

A última vez que o Bahia conquistou três pontos como visitante no Brasileirão foi em 16 de agosto. Naquela ocasião, a equipe comandada por Rogério Ceni superou o Corinthians por 2 a 1, em São Paulo. Desde então, o desempenho fora da Arena Fonte Nova despencou. O time acumulou tropeços e viu sua posição na tabela estagnar. A única exceção nesse período ocorreu na final da Copa do Nordeste, quando bateu o Confiança-SE por 4 a 1 no jogo de ida, mas esse resultado não conta para a estatística da Série A, o que aumenta a pressão sobre o elenco para o encerramento do ano.