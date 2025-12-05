Flamengo programa logística com voo de luxo e escala em Boeing

Viagem ao Catar do Rubro-Negro para a disputa do Intercontinental ocorrerá no próximo sábado (6) em avião com capacidade para 96 pessoas / Crédito: Jogada 10

O tetracampeonato da Libertadores confirmou a participação do Flamengo na Copa Intercontinental a partir da próxima semana. Assim, o clube carioca já tomou todas as decisões necessárias com relação à logística. A viagem ao Catar ocorrerá deste sábado (6). Inclusive, a ida para o país do Oriente Médio deve ocorrer em um Boeing 767 da empresa Aeronexus, além de repleta de luxo e contar com escalas. A previsão para a saída do voo é às 15h (de Brasília) deste sábado (6). Com a escolha, o time da Gávea considera que garante o máximo de conforto. Especialmente para os jogadores do seu elenco no trajeto para jogar o Intercontinental. O modelo da aeronave promete conter ostentação em sua composição e comportar até no máximo 96 pessoas.

A companhia Aeronexus já é conhecida no meio futebolístico, pois a CBF já contratou os seus serviços. Especificamente para realizar o transporte da Seleção Brasileira. A avaliação é que o Being 767 representa um modelo maior e mais antigo de avião. Por tais razões, a viagem não será direta para Doha, com uma escala em Lagos, na Nigéria, especificamente para reabastecimento. Programação do Flamengo para o Intercontinental O Rubro-Negro priorizou o conforto da delegação por causa do longo tempo da viagem e fretou um avião 100% executivo, de acordo com o “ge”. Afinal, cerca de 100 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários, vão embarcar para o Catar. A viagem deve durar cerca de 15 horas, além de mais duas horas para abastecer. Portanto, o conforto era visto como algo fundamental para amenizar o desgaste. Devido a duração da viagem, há a necessidade de uma parada para abastecer.