Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Mirassol

Com um elenco recheado de jovens, o Flamengo divulgou nesta sexta-feira (5/12) os relacionados para a última rodada do Brasileirão. Será em partida antecipada neste sábado (6/12), contra o Mirassol, pela 38ª e derradeira jornada do torneio, conquistado pelo próprio Rubro-Negro na última quarta (3/12).

Dessa forma, o time conta apenas com jogadores revelados pelo clube, além do ponta Michael. Segundo o próprio clube, dentre os relacionados, Dyogo Alves, Evertton Araújo e Wallace – além de Micha, é claro – viajarão a Doha, no Catar, para a disputa do Intercontinental. O Jogada10 apurou que o técnico será o comandante da equipe sub-20 do Fla; Bruno Pivetti.