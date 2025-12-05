Flamengo divulga relacionados para jogo contra o Mirassol

Flamengo divulga relacionados para jogo contra o MirassolRecheado de jovens jogadores, Rubro-Negro encerra participação no Brasileirão neste sábado (6/12); quatro seguirão a Doha (QAT)
Com um elenco recheado de jovens, o Flamengo divulgou nesta sexta-feira (5/12) os relacionados para a última rodada do Brasileirão. Será em partida antecipada neste sábado (6/12), contra o Mirassol, pela 38ª e derradeira jornada do torneio, conquistado pelo próprio Rubro-Negro na última quarta (3/12).
Dessa forma, o time conta apenas com jogadores revelados pelo clube, além do ponta Michael. Segundo o próprio clube, dentre os relacionados, Dyogo Alves, Evertton Araújo e Wallace – além de Micha, é claro – viajarão a Doha, no Catar, para a disputa do Intercontinental. O Jogada10 apurou que o técnico será o comandante da equipe sub-20 do Fla; Bruno Pivetti.
Esta será, então, a quinta partida do Flamengo com o time sub-20 representando os profissionais. As outras quatro vezes foram nas rodadas iniciais do Campeonato Carioca 2025. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu duas partidas, empatou outra e venceu uma.
Como já foi campeão e o próprio Mirassol não tem chance de trocar de posições – terminará em quarto independente dos resultados da rodada -, a CBF concordou em antecipar em um dia o duelo. Afinal, como venceu a Libertadores, o Fla terá a disputa do Intercontinental pela frente. A estreia será já nesta quarta-feira (10/12), contra o Cruz Azul (MEX), pelas quartas de final.
Confira a lista do Flamengo
Confira os #relacionados do MENGÃO ENEACAMPEÃO para a última rodada do @brasileirao contra o Mirassol!
Dyogo Alves, Evertton Araujo, Michael e Wallace Yan viajam para Doha no domingo. pic.twitter.com/MCjY6jcnK9
— FL4MEN9O (@Flamengo) December 5, 2025