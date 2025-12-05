O Flamengo definiu a programação para a Copa Intercontinental. O Rubro-Negro priorizou o conforto da delegação por causa do longo tempo da viagem e fretou um avião 100% executivo, de acordo com o “ge”. Afinal, cerca de 100 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários, vão embarcar para o Catar.
A viagem deve durar cerca de 15 horas, além de mais duas horas para abastecer. Portanto, o conforto era visto como algo fundamental para amenizar o desgaste. Devido a duração da viagem, há a necessidade de uma parada para abastecer. Dessa forma, a delegação vai descer na cidade de Acra, capital de Gana, na costa atlântica da África Ocidental, antes de seguir para o Catar.
Já no Catar, o Flamengo vai treinar na manhã de segunda e terça-feira, no centro de treinamento Al Ersal. O local fica a 12 quilômetros do hotel. Na Copa do Mundo de 2022, a Croácia utilizou esse mesmo CT para realizar as atividades antes de enfrentar o Brasil. O local também recebeu a Seleção Brasileira Sub-17, em outubro deste ano, para o Mundial da categoria.
O Flamengo estreia no Intercontinental contra o Cruz Azul, do México, no dia 10, no Catar. O vencedor do Dérbi das Américas enfrentará o Pyramids, do Egito, que venceu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na Copa África-Ásia-Pacífico, no dia 13. O confronto vai definir o adversário do Paris Saint-Germain, da França, no dia 17, na decisão.
