O Flamengo definiu a programação para a Copa Intercontinental. O Rubro-Negro priorizou o conforto da delegação por causa do longo tempo da viagem e fretou um avião 100% executivo, de acordo com o “ge”. Afinal, cerca de 100 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, dirigentes e funcionários, vão embarcar para o Catar.

A viagem deve durar cerca de 15 horas, além de mais duas horas para abastecer. Portanto, o conforto era visto como algo fundamental para amenizar o desgaste. Devido a duração da viagem, há a necessidade de uma parada para abastecer. Dessa forma, a delegação vai descer na cidade de Acra, capital de Gana, na costa atlântica da África Ocidental, antes de seguir para o Catar.