Entenda como funcionará o sorteio dos grupos da Copa do Mundo

Fifa definirá as chaves do Mundial em evento realizado nesta sexta-feira (05), em Washington / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora de conhecermos os grupos da Copa do Mundo! Nesta sexta-feira (05), a Fifa realiza o sorteio que definirá as chaves da competição que acontece no ano que vem. O evento será realizado em Washington, a partir das 14h, horário de Brasília. As 42 seleções já classificadas para a Copa estão divididas em quatro potes, de acordo com a última atualização do ranking da Fifa. Além disso, as seis seleções que se classificarão pela repescagem estão incluídas no pote 4. Ao todo, serão 48 equipes, divididas em 12 grupos com quatro times cada.

O sorteio desta sexta define apenas os grupos da Copa. A Fifa divulgará horários e locais das partidas no próximo sábado (06). O evento contará com a presença de estrelas do esporte norte-americano, como Tom Brady (futebol americano), Shaquille O’Neal (basquete), Wayne Gretzki (hóquei no gelo) e Aaron Judge (beisebol). Potes No pote 1 estão os cabeças de chave, no caso, as melhores ranqueadas junto com as anfitriãs (Canadá, Estados Unidos e México). O Brasil está neste pote, junto com Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha. Já o pote 2 conta com as seleções que estão mais próximas das principais. Nele estão presentes Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália. O pote 3 conta com seleções que aparecem numa zona intermediária do Ranking da Fifa. Nele aparecem Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Catar, Arábia Saudita e África do Sul, além do estreante Uzbequistão.

Por fim, no pote 4, estão as outras estreantes, Curaçao, Cabo Verde e Jordânia, junto com Haiti, Gana e Nova Zelândia. Completam as seleções que virão da repescagem, independentemente do ranqueamento.

Na repescagem intercontinental, disputam duas vagas os confrontos entre:

República Democrática do Congo e o vencedor de Jamaica × Nova Caledônia.

Iraque e o vencedor de Bolívia × Suriname.

Já na Europa, 16 seleções estão divididas em quatro chaves para definir as últimas quatro vagas. O sorteio seguirá a ordem dos potes. Após isso, a seleção que sair conhecerá qual será o seu lugar dentro do grupo. A exceção vale para os cabeças-de-chave, que, automaticamente, ocupam a primeira posição. Travas Para evitar várias seleções do mesmo continente no mesmo grupo, o sorteio possui algumas regras. A Fifa não permite mais de uma equipe da mesma confederação na mesma chave. A exceção é a Europa, que permite duas seleções por grupo. A regra também vale para as vagas que serão definidas na repescagem.