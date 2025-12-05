Dorival deve poupar titulares contra o Juventude de olho na Copa do Brasil

O Corinthians iniciou, na tarde desta sexta-feira (05/12), a preparação para a última rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava após a derrota para o Fortaleza. No entanto, o foco do técnico Dorival Júnior já está voltado para as semifinais da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro. Por causa disso, a tendência é que o treinador preserve seus principais jogadores no duelo contra o Juventude, marcado para domingo (07/12), às 16h, na Neo Química Arena.

A atividade começou na academia e seguiu com aquecimento no gramado. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos no Castelão, aliás, realizaram apenas um trabalho regenerativo. Enquanto isso, o restante do grupo participou de um treino técnico em campo reduzido. O departamento médico, porém, segue com nomes importantes. O meia Rodrigo Garro trata um estiramento na panturrilha direita, e o atacante Yuri Alberto se recupera de um edema na sínfise púbica.