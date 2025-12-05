Diretor da CBF afirma que ainda terá avaliação de “bases” para Copa

“Como Ancelotti disse, amanhã teremos os nossos jogos definidos, assim como a sequência e a localização, e iniciaremos uma nova visita na “bases camps” da Fifa. Estaremos com a equipe e, no domingo, percorreremos todas as nossas possibilidades. Peço compreensão, pois teremos calma e tomada de decisão técnica, considerando também a questão climática, que nos preocupa. No entanto, não é apenas essa questão que estará na nossa análise para a tomada de decisão”, frisou Rodrigo Caetano.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo de Seleções Masculinas da CBF, concedeu entrevista após o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 , nesta sexta-feira (5). O diretor afirmou que fará uma visita na “base camps” para definir logística da Seleção Brasileira durante a primeira fase da competição.

“Fizemos as nossas vistorias já ao longo dos últimos seis meses, mais de uma vez. O que aconteceu foi agora com o sorteio, nós eliminamos as possibilidades do Oeste. Então, nós temos a concentração realmente em Boston, Nova Yorque e Filadélfia. Mediante isso, nós vamos agora levar a toda a equipe para essa tomada de decisão. Eu creio que são pontos importantes a questão da hotelaria, a questão do centro de treinamento, sem dúvida alguma, tem a melhor ferramenta de trabalho possível. e a questão de a menor distância de ser percorrida nós não teremos tudo a gente costuma dizer n n vamos conseguir ter tudo o que a gente deseja mas a n vamos eleger essas prioridades para quem sabe termos o maior n delas a nosso favor”, destacou.

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A partida de estreia do Brasil será no dia 13 de junho (sábado), contra Marrocos.

Mais de Rodrigo Caetano:

Preparação no Brasil: “É uma obrigação nossa. Vamos nos reunir todos no Brasil, ficar alguns dias na Granja (Comary) e faremos uma despedida, o objetivo é esse. Não qualifico o amistoso como um enfrentamento tão forte, mas como uma despedida do povo brasileiro e, aí, sim, depois seguirmos todos juntos, toda a delegação para os Estados Unidos mirando a Copa do Mundo. É o entendimento que temos, nosso povo cada vez mais próximo, e a Seleção precisa levar essa energia para a Copa do Mundo”.

Amistosos: “Só confirmando, a gente realmente enfrenta a França e Croácia na data 5 de março, porém, em breve, dependendo de algumas negociações que ainda estamos fazendo, para passar a vocês a data correta. Tem algumas variáveis que a gente precisa esperar alguns dias, mas em breve já teremos essa definição. Só para complementar, Fábio, o quanto a gente ficou debruçado nessa questão do planejamento”.