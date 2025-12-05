Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor da CBF afirma que ainda terá avaliação de “bases” para Copa

Rodrigo Caetano destaca que questões climáticas e logísticas são fundamentais para definir "CT" durante a competição mundial
Rodrigo Caetano, coordenador executivo de Seleções Masculinas da CBF, concedeu entrevista após o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta sexta-feira (5). O diretor afirmou que fará uma visita na “base camps” para definir logística da Seleção Brasileira durante a primeira fase da competição.

“Como Ancelotti disse, amanhã teremos os nossos jogos definidos, assim como a sequência e a localização, e iniciaremos uma nova visita na “bases camps” da Fifa. Estaremos com a equipe e, no domingo, percorreremos todas as nossas possibilidades. Peço compreensão, pois teremos calma e tomada de decisão técnica, considerando também a questão climática, que nos preocupa. No entanto, não é apenas essa questão que estará na nossa análise para a tomada de decisão”, frisou Rodrigo Caetano.

“Fizemos as nossas vistorias já ao longo dos últimos seis meses, mais de uma vez. O que aconteceu foi agora com o sorteio, nós eliminamos as possibilidades do Oeste. Então, nós temos a concentração realmente em Boston, Nova Yorque e Filadélfia. Mediante isso, nós vamos agora levar a toda a equipe para essa tomada de decisão. Eu creio que são pontos importantes a questão da hotelaria, a questão do centro de treinamento, sem dúvida alguma, tem a melhor ferramenta de trabalho possível. e a questão de a menor distância de ser percorrida nós não teremos tudo a gente costuma dizer n n vamos conseguir ter tudo o que a gente deseja mas a n vamos eleger essas prioridades para quem sabe termos o maior n delas a nosso favor”, destacou.

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A partida de estreia do Brasil será no dia 13 de junho (sábado), contra Marrocos.

Mais de Rodrigo Caetano:

Preparação no Brasil: “É uma obrigação nossa. Vamos nos reunir todos no Brasil, ficar alguns dias na Granja (Comary) e faremos uma despedida, o objetivo é esse. Não qualifico o amistoso como um enfrentamento tão forte, mas como uma despedida do povo brasileiro e, aí, sim, depois seguirmos todos juntos, toda a delegação para os Estados Unidos mirando a Copa do Mundo. É o entendimento que temos, nosso povo cada vez mais próximo, e a Seleção precisa levar essa energia para a Copa do Mundo”.

Amistosos: “Só confirmando, a gente realmente enfrenta a França e Croácia na data 5 de março, porém, em breve, dependendo de algumas negociações que ainda estamos fazendo, para passar a vocês a data correta. Tem algumas variáveis que a gente precisa esperar alguns dias, mas em breve já teremos essa definição. Só para complementar, Fábio, o quanto a gente ficou debruçado nessa questão do planejamento”.

