Defensores marcaram mais de 30% dos gols do Botafogo no Brasileirão

O sistema defensivo do Botafogo tem feito a diferença no Brasileirão. Dono da quarta melhor defesa, o Alvinegro viu os defensores marcarem 32% dos seus gols no campeonato. No empate com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (4), no Mineirão, pela 37ª rodada, Marçal e Alex Telles foram responsáveis pelos gols que deixaram o time ainda vivo na disputa por uma vaga direta na Libertadores. Os defensores marcaram 17 dos 53 gols do Botafogo no Brasileirão. Alex Telles, por exemplo, marcou pela quinta vez e igualou Cuiabano como o artilheiro do time no campeonato. Ambos, aliás, estão empatados com Artur. Marçal, por sua vez, fez o seu quarto gol. O zagueiro, inclusive, sofreu o pênalti convertido pelo camisa 13 nos acréscimos da partida.

O trio marcou 14 dos 17 gols dos defensores do Botafogo no Brasileirão. Os outros três foram marcados por Vitinho, Mateo Ponte e David Ricardo. O zagueiro, aliás, recebeu cartão vermelho no empate com o Cruzeiro e vai desfalcar o time na última rodada. Mais um problema para o técnico Davide Ancelotti, que precisará realizar um improviso na defesa. O Botafogo chegou a sofrer 2 a 0, mas buscou o empate com o Cruzeiro. Em caso de derrota, não teria mais chances de classificar de forma direta para a Libertadores. Contudo, o empate manteve o time vivo na disputa. Portanto, para conseguir a vaga direta, precisa vencer o Fortaleza, domingo (7), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos, e torcer por um empate entre Fluminense e Bahia, que se enfrentam no Maracanã, no mesmo dia e horário.