Cruzeiro surpreende e anuncia novo patrocinador máster durante partida

Cruzeiro surpreende e anuncia novo patrocinador máster durante partidaCruzeiro trocou o patrocínio máster da camisa no intervalo do empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quinta, no Mineirão, pelo Brasileiro
O Cruzeiro surpreendeu com uma ação durante o empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quinta-feira (5), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No intervalo da partida, a Raposa anunciou e trocou o patrocinador máster do clube. Assim, após iniciar o jogo com a casa de apostas “Betfair” na camisa, o time mineiro voltou do intervalo com “Betnacional”, empresa do mesmo ramo, no uniforme.
As duas casas de aposta, no entanto, pertencem à mesma empresa. De acordo com a “Itatiaia”, a Flutter, companhia da Irlanda do Norte que controla as duas “bets”, tem o desejo de impulsionar a marca da “Betnacional” no Brasil nos próximos anos.
Assim, a marca, que já patrocina o Sport, vai passar a estampar a camisa do Cruzeiro já a partir desta reta final de 2025. Além disso, a “Betnacional” também patrocina nomes como Galvão Bueno e Vini Jr, jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira.
Galvão, inclusive, participou do anúncio da troca do patrocinador do Cruzeiro. Em vídeo publicado nas redes do clube e também transmitido no telão do Mineiro durante o intervalo do jogo com o Botafogo, Pedro Lourenço, dono da SAF celeste, “ligou” para o narrador para avisar: “Galvão, vai mudar!”.
