Cruzeiro surpreende e anuncia novo patrocinador máster durante partida

Cruzeiro trocou o patrocínio máster da camisa no intervalo do empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quinta, no Mineirão, pelo Brasileiro

O Cruzeiro surpreendeu com uma ação durante o empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quinta-feira (5), no Mineirão, pela 37⁠ª rodada do Campeonato Brasileiro. No intervalo da partida, a Raposa anunciou e trocou o patrocinador máster do clube. Assim, após iniciar o jogo com a casa de apostas “Betfair” na camisa, o time mineiro voltou do intervalo com “Betnacional”, empresa do mesmo ramo, no uniforme.

As duas casas de aposta, no entanto, pertencem à mesma empresa. De acordo com a “Itatiaia”, a Flutter, companhia da Irlanda do Norte que controla as duas “bets”, tem o desejo de impulsionar a marca da “Betnacional” no Brasil nos próximos anos.