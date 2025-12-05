Cruzeiro descarta pagar multa, e Fagner não enfrenta o Corinthians pela Copa do Brasil

Lateral-direito está emprestado pelo Timão. Para ter o jogador na partida, diretoria da Raposa terá que pagar R$ 1 milhão / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro não poderá contar com Fagner nos dois jogos da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. Afinal, o lateral-direito está emprestado pelo Timão, e a diretoria mineira não cogita pagar a multa contratual para que ele possa entrar em campo no Mineirão, às 21h30 (de Brasília), da próxima quarta-feira (10). O valor previsto em contrato é de R$ 1 milhão por jogo, de acordo com o “ge”. Na posição, William é o titular absoluto, e o técnico Leonardo Jardim ainda tem o jovem Kauã Moraes como opção.

Além disso, Fagner não se encontra nas melhores condições físicas. Afinal, o jogador não entra em campo desde 30 de julho, quando sofreu uma fratura na fíbula diante do CRB, também pela Copa do Brasil. O experiente defensor ficou quase quatro meses fora da lista de relacionados do Cruzeiro, retornando contra Ceará e Botafogo. Diante do Santos, na última rodada do Brasileirão, neste domingo, Fagner deve ganhar minutos. Nesta partida, o treinador celeste poupará os titulares. O jogador chegou ao Cruzeiro no início desta temporada emprestado pelo Corinthians. Após a contratação de Leonardo Jardim, disputou a posição de titular com William, até se lesionar gravemente.