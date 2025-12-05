Corinthians lidera ranking da CBF no futebol feminino; veja top 10

Corinthians lidera ranking da CBF no futebol feminino; veja top 10Brabas aparecem no topo com folga, seguidas por Palmeiras, São Paulo e Ferroviária; Federação Paulista também domina lista
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (04/12), o Ranking Nacional de Clubes e Federações de Futebol Feminino para 2026. Como era esperado, o Corinthians confirmou sua hegemonia no cenário nacional. As Brabas, atuais campeãs brasileiras, lideram a lista com sobras, somando 14.000 pontos. A vantagem para o segundo colocado, aliás, supera a casa dos 2 mil pontos, o que demonstra a consistência vitoriosa do projeto alvinegro nos últimos anos.
O domínio paulista, contudo, vai além do topo. As quatro primeiras posições do ranking pertencem a clubes do estado de São Paulo. O Palmeiras aparece na vice-liderança (11.536 pontos), seguido de perto pelo São Paulo (11.162) e pela Ferroviária (11.112). O Internacional (10.072), do Rio Grande do Sul, fecha o grupo dos cinco primeiros colocados, rompendo a sequência paulista.
O critério da CBF leva em conta o desempenho das equipes nas competições nacionais disputadas nos últimos cinco anos. Os clubes, portanto, acumulam pontuação conforme avançam de fase e conquistam títulos. A temporada de 2025, inclusive, teve um peso especial, pois contabilizou pela primeira vez a Copa do Brasil Feminina, além do tradicional Campeonato Brasileiro.
No ranking das federações, o cenário se repete. A Federação Paulista de Futebol (FPF) lidera com uma vantagem abissal de mais de 50 mil pontos sobre a segunda colocada. A FPF soma 78.150 pontos, enquanto a Federação do Rio de Janeiro (FERJ) aparece em segundo com 27.524. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Distrito Federal completam o top 5 das entidades estaduais mais fortes da modalidade.