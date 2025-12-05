Corinthians lidera ranking da CBF no futebol feminino; veja top 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (04/12), o Ranking Nacional de Clubes e Federações de Futebol Feminino para 2026. Como era esperado, o Corinthians confirmou sua hegemonia no cenário nacional. As Brabas, atuais campeãs brasileiras, lideram a lista com sobras, somando 14.000 pontos. A vantagem para o segundo colocado, aliás, supera a casa dos 2 mil pontos, o que demonstra a consistência vitoriosa do projeto alvinegro nos últimos anos.

O domínio paulista, contudo, vai além do topo. As quatro primeiras posições do ranking pertencem a clubes do estado de São Paulo. O Palmeiras aparece na vice-liderança (11.536 pontos), seguido de perto pelo São Paulo (11.162) e pela Ferroviária (11.112). O Internacional (10.072), do Rio Grande do Sul, fecha o grupo dos cinco primeiros colocados, rompendo a sequência paulista.