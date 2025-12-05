Copa do Mundo começa para a Seleção nesta sexta-feira

Agora vai? Brasil conhece os três primeiros adversários na sexta tentativa pelo hexa. Locais e horários dos embates somente no sábado / Crédito: Jogada 10

Pontapé inicial, enfim, para a sexta tentativa do Brasil pelo hexacampeonato. Afinal, nesta sexta-feira (5), às 14h (horário de Brasília), em Washington, no Kennedy Center, a Fifa promove o sorteio que definirá os três primeiros adversários da Seleção na Copa do Mundo de 2026. Maior vencedor e único participante em todas as edições, o time verde e amarelo está no pote 1. Figura, portanto, como um dos cabeças de chave da competição mais importante do planeta. Estados Unidos, México e Canadá serão os anfitriões do primeiro Mundial com três sedes distintas e seus grupos já definidos (leia mais abaixo). A entidade máxima, porém, divulgará as datas e os horários dos confrontos somente no sábado (5), no Seminário das Seleções, com transmissão ao vivo e comentários de especialistas. A Fifa entende que consegue respeitar o fuso horário de cada país ao separar o sorteio do desmembramento da sequência da Copa do Mundo, a primeira com 48 seleções, divididas em 12 grupos com quatro equipes. Do dia 11 de junho a 19 de julho, serão 104 jogos de uma competição que exigirá logísticas complexas de seus participantes.

Seleção mira Costa Oeste Apesar de ainda não conhecer oficialmente onde iniciará sua jornada, a Seleção Brasileira já deu algumas pistas de onde gostaria de montar a sua base. O técnico Carlo Ancelotti, por exemplo, adiantou que prefere ficar na Costa Oeste para evitar a umidade e o calor inclemente de locais como Nova York e Filadélfia em junho, época de verão no Hemisfério Norte. A CBF, por sua vez, monitora mais de 30 campos de treinamento. Sendo assim, cidades como Los Angeles, Seattle e Vancouver aparecem como as melhores opções por conta das temperaturas. O Brasil não ergue a taça desde 2022. São 24 anos de jejum e cinco tentativas frustradas de voltar ao topo. Neste período de seca, a equipe chegou mais longe em 2014, quando alcançou as semifinais, no entanto, amargou uma goleada para a Alemanha por 7 a 1, em pleno Mineirão. Nas outras quatro oportunidades, a Seleção caiu nas quartas de final (França – 2006, Holanda – 2010, Bélgica – 2018 e Croácia – 2022). A cerimônia desta sexta-feira está programada para durar 1 hora e 40 minutos e contará com figurões do esporte norte-americano, como Shaquille O’Neal e Tom Brady. O presidente Donald Trump também estará presente, até com um certo protagonismo. As delegações das seleções classificadas já estão em Washington, com exceção do Irã, cujos dirigentes tiveram o visto negado (em protesto, quem do país teve a entrada nos Estados Unidos liberada não viajou). Os potes da Copa do Mundo 1: Canadá (B), México (A), Estados Unidos (D), Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha

2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, quatro vencedores da repescagem da Europa e os dois classificados da repescagem mundial

A Fifa impede, durante a fase de grupos, que dois países da mesma confederação se enfrentem. A exceção fica por conta da Europa. O Velho Continente reúne mais seleções (16). Ou seja, cada chave pode contar com duas equipes da Uefa. Outra particularidade desta edição foi colocar as melhores seleções do ranking em chaves opostas: a melhor (Espanha) ficou no lado A, junto à quarta colocada (Inglaterra). No B, sobraram, então, Argentina (terceira posicionada) e França (em quarto lugar). Façam suas apostas e liguem os simuladores antes dos norte-americanos mexerem nas bolinhas!