Confira como chega o Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa

Os Leões do Atlas vêm embalados por uma grande participação na última Copa. Em 2022, o Marrocos surpreendeu o mundo e se tornou a primeira seleção africana a chegar a uma semifinal de Mundial. Na ocasião, eliminaram Espanha e Portugal nas fases de mata-mata e perderam para a França na semi. Por fim, os marroquinos ficaram na quarta colocação, ao serem superados pela Croácia na disputa do terceiro lugar.

O Brasil conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo . Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira vai encarar Marrocos, Haiti e Escócia nos seus primeiros jogos na América do Norte. A estreia será contra a seleção africana, no dia 13 de junho, com horário e local que ainda serão divulgados pela Fifa.

Esta será a sétima participação marroquina em Copa do Mundo. A seleção africana disputou os mundiais em 1970, 1986, 1994, 1998 e 2018, além de 2022. Além da Copa do Catar, os Leões avançaram ao mata-mata em 1986, sendo eliminados pela Alemanha Ocidental nas oitavas de final.

O confronto entre Brasil e Marrocos já aconteceu uma vez, na Copa de 1998. Na segunda rodada do Grupo A, a Seleção Brasileira venceu por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto. Porém, do último duelo entre as seleções, em março de 2023, os marroquinos levaram a melhor, com vitória por 2 a 1.

Campanha nas Eliminatórias

O Marrocos não teve muitas dificuldades para garantir sua vaga na Copa. Seu grupo nas Eliminatórias Africanas contou com apenas cinco seleções: Níger, Tanzânia, Zâmbia e Congo, já que a Eritreia desistiu. No final, os Leões avançaram com 100% de aproveitamento, com 24 pontos, 22 gols marcados e apenas dois sofridos. Os marroquinos terminaram com nove pontos de vantagem sobre o vice-líder, Níger.

Destaques do elenco

Honra em enfrentar o Brasil

O treinador Walid Regragui definiu que é uma honra poder encarar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo. O comandante marroquino espera um confronto difícil e mostrou confiança de que seu time pode chegar ainda mais longe, projetando uma possível final contra o Brasil.