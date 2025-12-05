Como chega a Escócia, última adversária do Brasil na fase de grupos da Copa

Escoceses estão de volta ao Mundial após 28 anos e pela quinta vez estão na mesma chave que a Seleção Brasileira / Crédito: Jogada 10

O Brasil conheceu seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo. Cabeça de chave do Grupo C, a Seleção Brasileira vai encarar Marrocos, Haiti e Escócia nos seus primeiros jogos na América do Norte. Os europeus são os últimos adversários do time de Carlo Ancelotti na primeira fase da competição. A Escócia é uma velha conhecida do Brasil em confrontos em mundiais. Essa será a quinta vez que as seleções se enfrentam na fase de grupos. Os duelos anteriores aconteceram em 1974, 1982, 1990 e 1998, com três vitórias brasileiras e um empate. No último, a Seleção bateu os escoceses em sua estreia na Copa de 98 por 3 a 0, com gols de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto.

Desde então, a seleção europeia não disputava uma Copa do Mundo. O retorno na América do Norte será a oitava participação escocesa no torneio. Entretanto, a Escócia possui uma marca negativa de nunca ter conseguido passar da fase de grupos. Campanha nas Eliminatórias Depois de perder a vaga no primeiro duelo da repescagem na última Copa, a Escócia voltou a disputar a Euro, em 2024. Mesmo sem avançar na fase de grupos, a confiança era de uma boa campanha nas Eliminatórias, na chave contra a Dinamarca. No primeiro confronto, um empate sem gols, que deixou as duas seleções empatadas até a penúltima rodada. Os escoceses vacilaram ao perder para a Grécia. Porém, a Dinamarca também tropeçou, dentro de casa, contra Belarus. No último jogo, as duas fariam um duelo decisivo em Glasgow valendo a vaga na Copa. Os donos da casa abriram o placar com um golaço de bicicleta de McTominay. Os dinamarqueses empataram com Hojlund, de pênalti. Já na reta final, Shankland colocou a Escócia mais uma vez na frente. Porém, os visitantes deixaram tudo igual com Dorgu. Só que nos acréscimos, Tierney e McLean apareceram para garantir a classificação escocesa. Destaques do time O grande nome da equipe não poderia ser outro. Scott McTominay, do Napoli, brilhou ao longo das Eliminatórias e a grande esperança escocesa para a Copa. O capitão Andy Robertson, do Liverpool, é disparado o jogador mais conhecido do país. Destaque também para o goleiro Craig Gordon, de 42 anos, que vai realizar o sonho de jogar uma Copa defendendo a meta de sua seleção.

Otimismo com o grupo O treinador da seleção, Steve Clarke, gostou do grupo que encarará na América do Norte. O técnico destacou a dificuldade em encarar o Brasil e Marrocos e recordou as derrotas sofridas pelas duas seleções na Copa de 98. Além disso, reforçou que o objetivo da Escócia é a classificação inédita para o mata-mata. “O Brasil é sempre um bom jogo e é bom enfrentá-los. Mas o Marrocos também é um adversário difícil e são duas equipes que, na última vez que estivemos em uma Copa do Mundo, nos venceram. Então, espero que desta vez possamos nos sair um pouco melhor contra eles. O nosso principal objetivo é passar para a próxima fase. Então, seria muito interessante fazer isso pela primeira vez” Escócia – Raio X