Chegada de Trump bloqueia acesso de jornalistas ao Kennedy Center

Profissionais foram liberados após entrada do presidente para acompanhar o sorteio da Copa do Mundo, em Washington, D.C.
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump marcou presença, nesta sexta-feira (5), no sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, no Kennedy Center. E a chegada do norte-americano teve um esquema de segurança especial. Policiais, fortemente armados, bloquearam o acesso à imprensa para que o mesmo entrasse no evento. Os jornalistas, aliás, ficaram cerca de 20 minutos esperando para ter o acesso à sala de imprensa.

Os jornalistas que não têm direito de imagens vão acompanhar o sorteio em um espaço reservado chamado de The Reach, também no Kennedy Center. O reforço na segurança é por conta do atentado sofrido pelo republicano, em julho de 2024, antes de ser eleito pela segunda vez ao cargo mais importante da Casa Branca.

O local, afinal, abriga o sorteio da Copa do Mundo de 2026. Estados Unidos, Canadá e México dividem a organização da maior edição de todos os tempos. De 11 de junho a 19 de julho, serão 104 jogos em 16 diferentes sedes.

A partida de abertura contará com a seleção do México mais alguma integrante do Grupo A, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca. O mata-mata, por sua vez, começará no dia 28 de junho, enquanto a grande decisão do torneio vai ocorrer no dia 19 de julho de 2026, em Nova Jersey.

