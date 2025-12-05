Chegada de Trump bloqueia acesso de jornalistas ao Kennedy Center

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump marcou presença, nesta sexta-feira (5), no sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026, no Kennedy Center. E a chegada do norte-americano teve um esquema de segurança especial. Policiais, fortemente armados, bloquearam o acesso à imprensa para que o mesmo entrasse no evento. Os jornalistas, aliás, ficaram cerca de 20 minutos esperando para ter o acesso à sala de imprensa.

Os jornalistas que não têm direito de imagens vão acompanhar o sorteio em um espaço reservado chamado de The Reach, também no Kennedy Center. O reforço na segurança é por conta do atentado sofrido pelo republicano, em julho de 2024, antes de ser eleito pela segunda vez ao cargo mais importante da Casa Branca.