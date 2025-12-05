CBF confirma amistosos do Brasil contra França e Croácia em março

A CBF confirmou, nesta sexta-feira (5), os dois amistosos da Seleção na Data Fifa de março. O Brasil enfrentará Croácia e França, nos Estados Unidos, em datas e locais ainda a definir. A tendência é que as partidas aconteçam em Orlando e Boston, respectivamente. O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Samir Xaud, logo após o sorteio dos grupos da Copa do Mundo. “Está fechado as duas seleções que iremos enfrentar: França e Croácia. Só que as datas ainda estão a definir”, afirmou Xaud ao canal Sportv.

Os amistosos serão os últimos antes da convocação final para a Copa do Mundo. Antes disso, em junho, a Seleção ainda pretende fazer um jogo de despedida no Brasil e mais uma partida nos Estados Unidos. “O objetivo da Seleção Brasileira é enfrentar fortes adversários europeus, após ter encarado os rivais asiáticos Coreia do Sul e Japão, em outubro, e os africanos Senegal e Tunísia, em novembro”, revelou a CBF em comunicado. Com isso, os brasileiros reeditarão o duelo com seus algozes de 2022, os croatas. O último encontro com a França, aliás, foi nas quartas de final da edição de 2006, com vitória de 1 a 0 para os europeus.