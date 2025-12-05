Brasil anuncia os 13 convocados para a disputa da Nations da Kings League

O técnico Dudu Oliveira, ao lado dos auxiliares Preto e Velho Vamp, apresentou um grupo que mistura experiência e regularidade. Afinal, dos convocados, sete fizeram parte da conquista histórica de janeiro de 2025, na Itália, quando o Brasil levantou o troféu da primeira edição do torneio de seleções.

A Seleção Brasileira de Kings League está definida para a disputa da Kings World Cup Nations 2026. A convocação dos 13 atletas foi revelada ao vivo nesta sexta-feira (05/12), durante a CCXP, em São Paulo, diante de um público que lotou o pavilhão dedicado às atrações de cultura pop.

Entre os nomes anunciados, o grande destaque é Kelvin Oliveira, o K9, atacante do G3X. Afinal, na última Kings World Cup Nations, o jogador marcou 19 gols, sendo o artilheiro da competiçã. Aliás, ele sozinho, teve mais gols somado do que todas as outras seleções participantes. Um feito que o colocou no centro das atenções do evento de apresentação.

A Kings World Cup Nations reúne 20 seleções e será disputada novamente em janeiro, agora em solo brasileiro. Aliás, o torneio acontece entre 3 e 17 de janeiro, com a grande final marcada para o Allianz Parque, em São Paulo. Além disso, o Brasil entra pressionado pela condição de atual campeão, mas também impulsionado pelo apoio da torcida, que promete lotar as arquibancadas.

Por fim, o país está no Grupo D, ao lado de Espanha, Peru e Catar, em uma chave considerada equilibrada. Assim, a expectativa da comissão técnica é repetir a intensidade que marcou a campanha vitoriosa de 2025 e aproveitar o momento de consolidação da Kings League no Brasil.

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Kings League

Goleiros