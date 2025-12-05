Brasil anuncia os 13 convocados para a disputa da Nations da Kings League

Brasil anuncia os 13 convocados para a disputa da Nations da Kings LeagueAtual campeão, Brasil revela lista com sete remanescentes e promete força máxima na busca pelo bi
A Seleção Brasileira de Kings League está definida para a disputa da Kings World Cup Nations 2026. A convocação dos 13 atletas foi revelada ao vivo nesta sexta-feira (05/12), durante a CCXP, em São Paulo, diante de um público que lotou o pavilhão dedicado às atrações de cultura pop.
O técnico Dudu Oliveira, ao lado dos auxiliares Preto e Velho Vamp, apresentou um grupo que mistura experiência e regularidade. Afinal, dos convocados, sete fizeram parte da conquista histórica de janeiro de 2025, na Itália, quando o Brasil levantou o troféu da primeira edição do torneio de seleções.
Entre os nomes anunciados, o grande destaque é Kelvin Oliveira, o K9, atacante do G3X. Afinal, na última Kings World Cup Nations, o jogador marcou 19 gols, sendo o artilheiro da competiçã. Aliás, ele sozinho, teve mais gols somado do que todas as outras seleções participantes. Um feito que o colocou no centro das atenções do evento de apresentação.
A Kings World Cup Nations reúne 20 seleções e será disputada novamente em janeiro, agora em solo brasileiro. Aliás, o torneio acontece entre 3 e 17 de janeiro, com a grande final marcada para o Allianz Parque, em São Paulo. Além disso, o Brasil entra pressionado pela condição de atual campeão, mas também impulsionado pelo apoio da torcida, que promete lotar as arquibancadas.
Por fim, o país está no Grupo D, ao lado de Espanha, Peru e Catar, em uma chave considerada equilibrada. Assim, a expectativa da comissão técnica é repetir a intensidade que marcou a campanha vitoriosa de 2025 e aproveitar o momento de consolidação da Kings League no Brasil.
Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo da Kings League
Goleiros
Esaú (Loud SC)
Victão (FURIA FC)
Defensores
Wembley (G3X FC)
Dedo (FURIA FC)
Meias
Jeffinho (FURIA FC)
Well (Real Elite FC)
Luan Mestre (Funkbol FC)
Alas
Lipão (FURIA FC)
Andreas (G3X FC)
Leleti (FURIA FC)
Canhoto (Dendele FC)
Atacantes
Ton (G3X FC)
Kelvin Oliveira – K9 (G3X FC)