Bournemouth x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Bournemouth x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 15ª rodada da Premier League 2025/26
Bournemouth e Chelsea se enfrentam neste sábado (6), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada da Premier League. A bola rola no Vitality Stadium, em Bournemouth, e coloca frente a frente duas equipes que precisam voltar a vencer na competição.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Bournemouth
O Bournemouth tenta reencontrar o caminho das vitórias após uma sequência ruim na Premier League. O time, que chegou a figurar no G-4 nas primeiras rodadas, hoje aparece somente em 14º lugar, com 19 pontos. Além disso, o time vem de quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, o que fez a equipe despencar na tabela.
Diante dos Blues, o Bournemouth não poderá contar com os lesionados Christie e Gannon-Doak, além do suspenso Cook.
Como chega o Chelsea
O Chelsea também chega pressionado após a derrota por 3 a 1 para o Leeds, primeiro time na zona de rebaixamento, no meio de semana. Assim, a equipe caiu da segunda para a quarta posição na tabela, com 24 pontos, nove a menos que o líder Arsenal.
Para o duelo fora de casa, o técnico Enzo Maresca não poderá contar com Colwill, Essugo e Lavia, lesionados, enquanto Caicedo vai cumprir suspensão.
BOURNEMOUTH X CHELSEA
15ª rodada da Premier League
Data e horário: sábado, 06/12/2025, às 12h (de Brasília).
Local: Vitality Stadium, em Bournemouth.
BOURNEMOUTH: Petrovic; Jiménez, Diakité, Senesi e Truffert; Scott, Tavernier e Kluivert; Brooks, Evanílson e Semenyo. Técnico: Andoni Iraola.
CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Reece James, Enzo Fernández e Cole Palmer; Pedro Neto (Estêvão), João Pedro e Garnacho. Técnico: Enzo Maresca.
Árbitro: Michael Oliver.
Auxiliares: Stuart Burt e James Mainwaring.
VAR: Craig Pawson.